Как включить чит moveobjects в The Sims 4

Многие игроки любят The Sims 4 только за возможность обставлять и декорировать уютные дома, и почти все они пользуются одним жизненно важным читом — bb.moveobjects. Портал GameSpot рассказал, как его активировать и почему без него не обойтись любому уважающему себя декоратору.

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Чтобы активировать чит, нажмите горячие клавиши Ctrl + Shift + C, чтобы открыть консоль. После этого введите в командную строку bb.moveobjects on и нажмите Enter. Отдельно вводить команду testingcheats true для того, чтобы включить чит, не нужно.

Чит moveobjects позволяет размещать любые объекты в жилище сима без ограничений. По умолчанию игра накладывает много неудобных ограничений на размещение тех или иных предметов, если они, по логике The Sims 4, не сочитаются друг с другом. Например, если вы поставите кровать у стены, то закрепить над кроватью на этой же стене условный торшер или картину не получится.

Но moveobjects снимает эти ограничения. Помимо этого, при включенном чите игрок может разместить в доме гораздо больше предметов, чем обычно, что делает окружение более реалистичным. Его также можно использовать параллельно инструменту свободного размещения The Sims 4, зажав клавишу Alt. Так вы отключите автоматическое прикрепление предметов к сетке, что позволяет более точно выбрать место для объекта.

При этом у moveobjects есть свои ограничения. Так, следует быть осторожным, размещая функциональные объекты — т.е. объекты, с которыми персонажи могут взаимодействовать. Если поместить слишком много предметов в одну клетку сетки, то сим просто не сможет добраться до функционального объекта. Тяжело предсказать, какое именно количество предметов «перегрузит» сетку, поэтому просто имейте в виду, что такие проблемы могут появиться в будущем.

Иногда в галерее пользовательских домов встречаются те, что открыто требуют включения чита moveobjects перед загрузкой и использованием в игре. Но так было раньше: сейчас для того, чтобы скачать и разместить пользовательский лот, включать читы не обязательно. Похоже, EA просто решила, что чит так широко распространен, что его проще сделать частью базового функционала игры.