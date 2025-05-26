5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Именно поэтому портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

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Two Strikes

Двухмерный файтинг в сеттинге Японии XVI века, где победа или поражение зависят всего от двух метких ударов. Two Strikes — игра о фехтовании, точности и таймингах, поразительно хорошо выглядящая по меркам скромного бюджета. Картинки не способны передать, как стильно она смотрится в динамике. Помимо этого, на выбор предоставляются как локальные режимы игры, так и сетевые с поддержкой кроссплатформы.

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Among The Whispers — Provocation

Новый хоррор от автора Conrad Stevenson’s Paranormal P.I. Among The Whisper подходит к жанру с более технической стороны: игроку предстоит взаимодействовать с машинами и устройствами, которые используются в реальности для расследования паранормальных инцидентов. Но обилие паззлов и более медленный темп не мешают игре эффективно пугать.

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Snacko

Snacko — расслабленный гибрид симулятора жизни и градостроительной стратегии, где игроку предстоит стать милым котиком. Любой поклонник жанра, знакомый с Animal Crossing или Stardew Valley, быстро разберется в механиках: здесь можно заводить знакомство с соседями-животными, методично развивать уютный город и, конечно же, поддерживать пастельную уютную атмосферу.

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Tinkerlands

Еще одна игра, посвященная гринду ресурсов и строительству, но с уклоном в выживание и боевые элементы. В Tinkerlands игрок может один или в компании четырех товарищей исследовать острова в поисках ценных материалов и защищать собственную базу от нашествия монстров. Крафтинг, фарм и рыбалка прилагаются. Tinkerlands только вышла в ранний доступ Steam, но авторы уже обещают большие обновления, эндгейм-контент и многое другое.

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Kathy Rain 2: Soothsayer

Оригинальное point-and-click приключение Kathy Rain вышло в 2016 году — задолго до недавнего возрождения жанра. Поэтому студия Clifftop Games знает, что делает, особенно когда речь заходит о роскошном пиксель-арте в духе LucasArts Sierra. В сиквеле сыщица Кэти Рэйн бросается на поиски серийного убийцы, и погоня за уликами проведет героиню по множеству уголков стереотипного американского городка 1990-х.