Как найти алмазы в Minecraft

Алмазы — один из самых ценных материалов в Minecraft, и обычно их добыча знаменует переход на новую стадию игры. Портал GameSpot рассказал, в каких местах стоит искать алмазы, чего стоит опасаться и как правильно экономить ресурсы.

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Алмазы могут появляться на любой глубине, начиная с -16 блоков, но чем ниже копать, тем больше вероятность наткнуться на них. Максимальный объем алмазов залегает на глубине -59 блоков, но на этом уровне нужно быть осторожным, т.к. всегда есть вероятность наткнуться на лаву. В узкой шахте даже один неправильный шаг может стать фатальным. Подземные озера лавы начинают появляться на глубине -54 блоков, поэтому лучший выбор — искать алмазы на глубине -53.

Для того, чтобы добывать алмазы, необходима железная, алмазная или нетеритовая кирка — каменная или деревянная не подойдут. Если вы хотите добраться до алмазов как можно быстрее, соберите себе пачку каменных кирок и углубитесь до оптимального уровня. Затем просто продолжайте добывать материалы, пока не найдете алмазы. Используйте железную кирку только для них, чтобы экономить ценные ресурсы на ранней стадии игры.

Для того, чтобы добыть алмазный блок целиком, не сломав его, нужно соответствующее зачарование — иначе руда сломается, и вы получите алмазы.

Помимо этого, алмазы можно найти в сундуках, которые спрятаны в точках интереса повышенной сложности — крепостях, фортах и храмах.