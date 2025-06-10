Лучшие мини-игры в серии Yakuza

Франшиза Yakuza (или Like A Dragon после ребрендинга) известна бесконечным потоком самых разных мини-игр, на которые многие игроки тратят не меньше времени, чем на основной сюжет. Они бывают как предельно простыми, так и максимально вовлеченными. Портал howtogeek.com рассказал о лучших мини-играх в серии Yakuza.

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Менеджмент клуба (Yakuza 0)

Пожалуй, самая популярная мини-игра из Yakuza 0 — приквела франшизы. В роли Горо Мадзимы игроки могут примерить на себя роль менеджера хостесс-клуба Sunshine. Им предстоит нанимать сотрудниц, подбирать им гардероб и тренировать их навыки, после чего подсаживать за столы к клиентам подходящих собеседниц. Причем у этой мини-игры есть собственный сюжет, рассказывающий о противостоянии маленького клуба-андердога и крупнейших заведений в Осаке.

Бейсбол (Yakuza 6: The Song of Life)

Бейсбол так или иначе появляется практически в каждой игре серии, обычно он фигурирует в виде закрытой площадки для тренировок. Но в Yakuza 6 можно поучаствовать в более полноценной симуляции бейсбола, где игроку предстоит не только играть в матчах, но и заниматься поиском рекрутов и тренировками.

Majima Construction (Yakuza Kiwami 2)

Majima Construction — по сути, миниатюрная стратегия в реальном времени. В роли Мадзимы игрок должен нанимать в свою компанию бывших членов криминальных семей и различных рабочих, чтобы потом отправлять импровизированную армию в битвы против компаний-оппонентов. Простенький геймплей немного разнообразит микроменеджмент и тот факт, что у многих юнитов есть уникальные способности.

Менеджмент бизнеса (Yakuza: Like A Dragon)

В Yakuza: Like A Dragon игрок может управлять Ichiban Confections: кондитерской компанией, которая производит и продает рисовые крекеры сенбей. Для того, чтобы дела шли в гору, нужно приобретать новые бизнесы и размещать сотрудников, способных извлечь из них как можно прибыли. Мини-игра предлагает неожиданную глубину, не говоря уже о том, что награды оправдывают потраченное время: это один из самых выгодных способов заработка денег. К тому же, прогресс по сюжету мини-игры открывает опционального напарника, который присоединится к группе Итибана.

Остров Дондоко (Like A Dragon: Infinite Wealth)

По мере перехода серии в жанр пошаговых RPG мини-игры порядком выросли в размере и амбициях. Так, в Infinite Wealth появились две мини-игры, которые, при должном внимании, могли бы быть самостоятельными проектами. Остров Дондоко — по сути, аналог Animal Crossing, где игрок должен восстанавливать заброшенный туристический курорт, очищая его от мусора и размещая различные здания.

Sujimon (Like A Dragon: Infinite Wealth)

Sujimon — вторая крупная мини-игра в Infinite Wealth, и она даже более комплексная, чем остров Дондоко. Итибану предстоит собирать «суджимонов» (аналог покемонов) и участвовать в сражениях в формате 3 на 3, продвигаясь по турнирной таблице вымышленного спорта. И, конечно же, суджимонов надо ловить и тренировать точно так же, как покемонов.