Анонсирован ремейк Syberia

Издательство Microids анонсировало ремейк культовой игры Syberia.

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Авторы обещают оставить сюжет и визуальную стилистику, которую теперь называют clockpunk, без изменений, а головоломки будут подвергнуты переработке.

Релиз на ПК и PlayStation запланирован до конца года. Заявлен полный перевод на русский язык

Оригинальная Syberia вышла в 2002 году за авторством бельгийского художника Бенуа Сокаля. Point-and-click квест, получивший в официальной российской локализации название "Сибирь", рассказывает историю нью-йоркской юристки Кейт Уокер, отправившейся на поиски сказочной заснеженной страны.

Проект со временем обрел культовый статус, а также серию прямых сиквелов и идейных последователей.