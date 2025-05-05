Обзоры DOOM: The Dark Ages выйдут 9 мая. Об этом сообщает журналист VGC Джордан Миддлер со ссылкой на разработчиков id Software.

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Рецензии и оценки будут доступны за шесть дней до выхода игры. Релиз самого шутера состоится 15 мая на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. С первого дня игра будет доступна по подписке Game Pass. Обладатели расширенного издания смогут получить доступ к шутеру на два дня раньше.

Новая часть DOOM станет приквелом франшизы — сюжет будет разворачиваться в Средневековье. Игрокам предстоит взять на себя роль Палача Рока и вновь сражаться с демонами, чтобы спасти человечество. Ранее стало известно, что, помимо приспешников Ада, в игре будут враги из новой локации — Космическое царство. Образы новых монстров вдохновлены творчеством Говарда Лавкрафта.