Как быстро прокачать навыки в Oblivion Remastered: гайд

Механики прокачки в Oblivion Remastered работают почти так же, как в оригинальной игре — при желании все жизненно важные навыки можно прокачать быстро. Портал PC Gamer рассказал, как работает ролевая система и как в кратчайшие сроки прокачать все нужные навыки.

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Как прокачивать навыки в Oblivion

Навыки прокачиваются всякий раз, когда игрок выполняет действия, связанные с ними. Атаки мечом качают владение клинками, бег качает атлетику, и так далее.

Навыки в игре разделены на пять рангов мастерства: новичок, ученик, специалист, эксперт и мастер. По мере повышения рангов игрок будет открывать новые способности или бонусы к характеристикам. Игра уведомляет о достижении нового порога специальным сообщением.

Прокачка боевых навыков

Клинки. Атакуйте врагов кинжалами, короткими мечами, длинными мечами и клейморами.

Атакуйте врагов кинжалами, короткими мечами, длинными мечами и клейморами. Дробящее оружие. Атакуйте врагов молотами, секирами и булавами.

Атакуйте врагов молотами, секирами и булавами. Рукопашный бой. Атакуйте врагов кулаками.

Атакуйте врагов кулаками. Блокирование . Блокируйте атаки врагов.

. Блокируйте атаки врагов. Оружейник. Чините оружие с помощью ремонтных молотков.

Чините оружие с помощью ремонтных молотков. Тяжелые доспехи . Получайте урон, экипировав тяжелые доспехи.

. Получайте урон, экипировав тяжелые доспехи. Атлетика. Бегайте или плавайте.

Клинки, дробящее оружие и рукопашный бой можно прокачать в святилище Периайта к востоку от Бравила. Там стоят фигуры в робах, которые вообще никак не реагируют на урон, что делает их отличными «грушами» для тренировки. Просто выберите цель и атакуйте. Тот факт, что они не получают урон, не мешает им давать опыт.

Блокирование, оружейника и тяжелые доспехи можно прокачать похожим способом. Отправляйтесь в Анвил и идите в подвал дома Арвены Телас — там завелось много крыс. Повышайте уровень сложности игры до «Мастера» и ударьте одну из крыс кулаком, чтобы привлечь их внимание. После этого снизьте сложность до «Новичка», найдите угол, где все крысы могут атаковать вас одновременно, и просто стойте в блоке.

Прокачка магических навыков

Магические навыки прокачиваются при использовании заклинаний соответствующей школы. А алхимия — каждый раз при создании или использовании зелий, а также при поедании ингредиентов для них.

Трюк, помогающий прокачать боевые навыки, актуален и для магии. Люди в святилище Периайта не реагируют и на заклинания. Разве что стоит упомянуть, что более мощные заклинания приносят больше опыта, поэтому не забудьте наведаться в гильдию магов, чтобы расширить арсенал.

Алхимию можно быстро прокачать в любой момент, до тех пор, пока у вас есть деньги. Отправляйтесь в любой магазин, продающий ингредиенты для зелий, и скупите весь ассортимент. После этого объединяйте ингредиенты по два за раз с помощью ступки, варите зелья и продавайте их назад торговцу. Цена зелий зависит от вашего навыка алхимии, а не от количества использованных ингредиентов — именно поэтому стоит варить их всего из двух.

Прокачка навыков скрытности

Стрельба . Атакуйте врагов из лука

. Атакуйте врагов из лука Скрытность. Незаметно перемещайтесь рядом с другими персонажами или обчищайте карманы.

Незаметно перемещайтесь рядом с другими персонажами или обчищайте карманы. Легкая броня. Получайте урон, экипировав легкую броню.

Получайте урон, экипировав легкую броню. Акробатика. Прыгайте или получайте урон от падения.

Прыгайте или получайте урон от падения. Взлом. Взламывайте замки.

Взламывайте замки. Торговля . Зарабатывайте золото за продажу предметов.

. Зарабатывайте золото за продажу предметов. Красноречие. Повышайте доверие персонажей с помощью мини-игры.

Для прокачки стрельбы можно вновь отправиться в святилище Периайта — возьмите с собой достаточно стрел.

Прокачать скрытность можно с помощью эксплойта, который нашли еще во времена оригинальной Oblivion. На арене в Имперском городе есть тренировочная площадка. Найдите угол, пригнитесь и отправьте персонажа идти прямо в стену. Со стороны кажется, что вы не двигаетесь, но игра все равно засчитывает это как движение — и начисляет опыт.

Акробатику можно прокачать, просто бегая повсюду вприпрыжку, но есть способ повысить сразу дюжину уровней за пару минут. В Хакдирте к югу от Коррола есть один колодец. Поставьте персонажа так, чтобы его голова находилась под углом колодца, после чего быстро нажимайте «Пробел».

Наконец, эксплойт по прокачке взлома — пожалуй, один из самых странных, потому что он позволяет достичь 100 уровня примерно за пять минут. По ночам все магазины в торговом квартале Имперского города закрываются. Найдите любой замок и попытайтесь взломать его. Некоторые тумблеры в этих замках уже находятся в правильной позиции (они темнее других) — передвиньте отмычку под один из таких тумблеров и нажимайте на кнопку. Вы не увидите счетчик опыта, пока не закроете мини-игру, но гарантированно услышите звук уведомления.