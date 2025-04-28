Как быстро прокачать навыки в Oblivion Remastered: гайд
Механики прокачки в Oblivion Remastered работают почти так же, как в оригинальной игре — при желании все жизненно важные навыки можно прокачать быстро. Портал PC Gamer рассказал, как работает ролевая система и как в кратчайшие сроки прокачать все нужные навыки.
Как прокачивать навыки в Oblivion
Навыки прокачиваются всякий раз, когда игрок выполняет действия, связанные с ними. Атаки мечом качают владение клинками, бег качает атлетику, и так далее.
Навыки в игре разделены на пять рангов мастерства: новичок, ученик, специалист, эксперт и мастер. По мере повышения рангов игрок будет открывать новые способности или бонусы к характеристикам. Игра уведомляет о достижении нового порога специальным сообщением.
Прокачка боевых навыков
- Клинки. Атакуйте врагов кинжалами, короткими мечами, длинными мечами и клейморами.
- Дробящее оружие. Атакуйте врагов молотами, секирами и булавами.
- Рукопашный бой. Атакуйте врагов кулаками.
- Блокирование. Блокируйте атаки врагов.
- Оружейник. Чините оружие с помощью ремонтных молотков.
- Тяжелые доспехи. Получайте урон, экипировав тяжелые доспехи.
- Атлетика. Бегайте или плавайте.
Клинки, дробящее оружие и рукопашный бой можно прокачать в святилище Периайта к востоку от Бравила. Там стоят фигуры в робах, которые вообще никак не реагируют на урон, что делает их отличными «грушами» для тренировки. Просто выберите цель и атакуйте. Тот факт, что они не получают урон, не мешает им давать опыт.
Блокирование, оружейника и тяжелые доспехи можно прокачать похожим способом. Отправляйтесь в Анвил и идите в подвал дома Арвены Телас — там завелось много крыс. Повышайте уровень сложности игры до «Мастера» и ударьте одну из крыс кулаком, чтобы привлечь их внимание. После этого снизьте сложность до «Новичка», найдите угол, где все крысы могут атаковать вас одновременно, и просто стойте в блоке.
Прокачка магических навыков
Магические навыки прокачиваются при использовании заклинаний соответствующей школы. А алхимия — каждый раз при создании или использовании зелий, а также при поедании ингредиентов для них.
Трюк, помогающий прокачать боевые навыки, актуален и для магии. Люди в святилище Периайта не реагируют и на заклинания. Разве что стоит упомянуть, что более мощные заклинания приносят больше опыта, поэтому не забудьте наведаться в гильдию магов, чтобы расширить арсенал.
Алхимию можно быстро прокачать в любой момент, до тех пор, пока у вас есть деньги. Отправляйтесь в любой магазин, продающий ингредиенты для зелий, и скупите весь ассортимент. После этого объединяйте ингредиенты по два за раз с помощью ступки, варите зелья и продавайте их назад торговцу. Цена зелий зависит от вашего навыка алхимии, а не от количества использованных ингредиентов — именно поэтому стоит варить их всего из двух.
Прокачка навыков скрытности
- Стрельба. Атакуйте врагов из лука
- Скрытность. Незаметно перемещайтесь рядом с другими персонажами или обчищайте карманы.
- Легкая броня. Получайте урон, экипировав легкую броню.
- Акробатика. Прыгайте или получайте урон от падения.
- Взлом. Взламывайте замки.
- Торговля. Зарабатывайте золото за продажу предметов.
- Красноречие. Повышайте доверие персонажей с помощью мини-игры.
Для прокачки стрельбы можно вновь отправиться в святилище Периайта — возьмите с собой достаточно стрел.
Прокачать скрытность можно с помощью эксплойта, который нашли еще во времена оригинальной Oblivion. На арене в Имперском городе есть тренировочная площадка. Найдите угол, пригнитесь и отправьте персонажа идти прямо в стену. Со стороны кажется, что вы не двигаетесь, но игра все равно засчитывает это как движение — и начисляет опыт.
Акробатику можно прокачать, просто бегая повсюду вприпрыжку, но есть способ повысить сразу дюжину уровней за пару минут. В Хакдирте к югу от Коррола есть один колодец. Поставьте персонажа так, чтобы его голова находилась под углом колодца, после чего быстро нажимайте «Пробел».
Наконец, эксплойт по прокачке взлома — пожалуй, один из самых странных, потому что он позволяет достичь 100 уровня примерно за пять минут. По ночам все магазины в торговом квартале Имперского города закрываются. Найдите любой замок и попытайтесь взломать его. Некоторые тумблеры в этих замках уже находятся в правильной позиции (они темнее других) — передвиньте отмычку под один из таких тумблеров и нажимайте на кнопку. Вы не увидите счетчик опыта, пока не закроете мини-игру, но гарантированно услышите звук уведомления.