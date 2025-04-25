Как найти камни варла в Oblivion Remastered

Подзаряжать зачарованное оружие в Oblivion Remastered можно не только камнями душ. Завсегдатаи айлейдских руин могут найти альтернативный источник магической энергии — камни варла. Портал gamerant.com рассказал, как их найти и зачем они нужны.

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Где найти камни варла

В отличие от камней душ, которые можно найти в разных локациях по всему миру игры, камни варла можно найти лишь в одном типе локаций — айлейдских руинах. Обычно они хранятся в запертых клетках вместе с другими редкими предметами, и отпираются специальными рычагами.

Помимо этого, камни варла встречаются на пьедесталах в айлейдских руинах. К сожалению, чаще всего они находятся довольно высоко, и до них не допрыгнуть без хорошей акробатики. Их можно попробовать сбить из лука или с помощью заклинаний, после чего подобрать с пола. Помните, камни — невероятно редкие расходники, и мимо них не стоит проходить.

Зачем нужны камни варла

Камни варла — альтернатива камням душ. Разница лишь в том, что они заряжают все зачарованное оружие в инвентаре. По этой причине их стоит активировать только в том случае, если вы регулярно пользуетесь разными видами зачарованного оружия. И даже в этой ситуации обычный камень душ будет во много раз дешевле.

Еще одно применение камням варла — это продажа. Из-за своей редкости они достаточно дорого стоят: их можно продавать по 1 000 золотых за штуку. Но так поступать стоит лишь в крайнем случае — такая трата редкого расходника будет расточительной, а золото можно заработать и другими способами.