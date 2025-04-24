Лучшие классы в Oblivion Remastered: гайд

Oblivion Remastered получила много изменений и новшеств, однако ядро игры, ролевая система, осталось прежним — в том числе древо из 21 класса, разделенных на три группы. Портал GameSpot рассказал, на какие классы стоит обратить внимание в первую очередь.

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Лучшие боевые классы

Если вы раньше не играли в Oblivion и хотите выбрать что-нибудь попроще, то есть три отличных варианта — воин, лучник и разбойник. Классическое трио из ролевых игр.

Воины специализируются на ближнем бою, тяжелой броне, силе и выносливости. Они могут сражаться либо одноручным оружием с щитом, либо чем-то двуручным, вроде боевого топора. Лучники, как можно догадаться, предпочитают луки в сочетании с легкой или средней броней — чтобы не накладывать большой штраф на выносливость. Разбойники тоже могут орудовать луками, но им больше подходят скрытные атаки оружием ближнего боя. Помимо этого, они хороши в кражах, скрытности и красноречии.

Но это лишь базовые, простые варианты. Если вы хотите что-то более продвинутое, попробуйте рыцаря или крестоносца. Первые могут лечить себя и союзников, атакуя врагов большим оружием ближнего боя, а рыцари полагаются на красноречие.

Лучшие магические классы

Воин-маг — пожалуй, лучший из магических вариантов, а также один из лучших атакующих классов во всей игре. Он открывает доступ к ряду атакующих школ магии, вроде разрушения, иллюзии и изменения, а также к навыкам клинка и блока. К тому же, воины-маги могут носить тяжелую броню, что редкость по меркам магических классов. Полагаться на оружие ближнего боя воин-маг будет не слишком часто, но оно позволит, в случае чего, достать из ножен меч и разделаться с врагами.

Клинок ночи обладает схожими характеристиками, но по функционалу больше похож на «хрустальную пушку» из-за бонусов к легкой броне и акробатике. Хотя, конечно, если вам больше нравится именно легкая броня, то клинок ночи будет идеальной опцией.

А если вам не нравится ни один из этих двух вариантов, то следующие лучшие классы — это чародей и маг. Оба достаточно универсальны в плане школ магии, но крайне могущественны. У магов есть доступ к самому большому количеству заклинаний в Oblivion Remastered, тогда как чародей пользуется тяжелой броней и алхимией.

Лучшие скрытные классы

Для тех, кто предпочитает скрытность, подойдут два класса — убийца и вор. Они немного похожи друг на друга в плане бонусов к характеристикам и навыкам, но первый больше фокусируется на боях, а второй — на взаимодействии с NPC и исследовании.

Убийца получает бонусы к скорости, интеллекту, скрытности, акробатике, легкой броне, меткости, алхимии, владении клинком и безопасности. Он может эффективно прокрадываться мимо врагов, наносить урон издалека или вблизи, и даже заниматься базовой алхимией.

Однако если вы больше заботитесь об исследовании, то вор может быть более подходящей опцией. Он получает бонусы к скорости и ловкости, а также красноречию и бартеру. Последние особенно полезны при взаимодействии с NPC и могут сэкономить много времени.

Наконец, если вам не нравится ни убийца, ни вор, то попробуйте пилигрима или барда. Барды — лучшие во всем, что касается красноречия, а пилигримы — отличные универсалы.