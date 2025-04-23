Как продавать краденное в Oblivion Remastered

Продажа краденных предметов в Oblivion — первый шаг в карьере любого начинающего вора, да и просто бывалого фаната RPG. Портал PC Gamer рассказал, как продавать краденные товары в Oblivion Remastered.

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Для продажи краденного вам нужны услуги скупщика — торговца, специализирующегося на краденных товарах. Без вступления в Гильдию воров вам будет доступен только один скупщик: Манхейм Тяжелорукий, хозяин таверны «Дурное знамение» на дороге между Имперским городом и Бравилом. Он может скупать товаров лишь на 50 золотых в день и живет в неудобной локации, поэтому проще будет вступить в Гильдию воров.

После вступления в гильдию вы сможете продавать краденные предметы Онгару Пресытившемуся в Бруме — он находится либо у себя дома, к югу от церкви, либо в таверне налево от входа в город. Лимит Онгара составляет 600 золотых — вполне достаточно для начала. По мере кражи новых товаров и выполнения заданий для гильдии вы будете получать повышения, что открывает доступ к новым скупщикам с более высоким лимитом в других городах.

Если вы в какой-то момент запутаетесь и забудете, к каким скупщикам у вас есть доступ, поговорите с Армандом Кристофом — он подскажет, как найти каждого.