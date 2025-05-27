Чем ремастер Oblivion отличается от оригинальной игры?
Ремастер Oblivion, о котором так долго ходили слухи, стал реальностью, причем проект оказался гораздо более амбициозным, чем кто-либо мог подумать. Портал PC Gamer рассказал все, что нужно знать об игре.
Дата релиза Oblivion Remastered
Ремастер Oblivion вышел в вечер официальной презентации — то есть, 22 апреля 2025 года. Если бы об игре не ходили слухи на протяжении месяцев перед анонсом от Bethesda, то, возможно, релиз в тот же вечер кого-нибудь приятно удивил бы.
Oblivion Remastered доступна для покупки в Steam и подписчикам Game Pass бесплатно. А в делюкс-издание входят эксклюзивная броня, оружие и броня для лошадей. Да, Bethesda опять продает броню для лошадей.
Что входит в состав Oblivion Remastered
- Обновленная базовая игра
- Дополнения для оригинальной игры (включая Shivering Isles и Knights of the Nine)
- Делюкс-издание: новые квесты на получение уникальной брони и оружия
Что изменилось в плане графики
Визуальное обновление Oblivion Remastered, на самом деле, довольно значительное. Логично, учитывая, что игра весит 115 ГБ. Bethesda и Virtuous (студия-разработчик) объяснили, что большая часть нового освещения и других визуальных эффектов работают благодаря Unreal Engine 5. Ниже — краткий список всего, что изменилось в графическом смысле.
- Новая система освещения в реальном времени.
- Новые модели персонажей и пейзажей; «каждый ассет разработан с нуля».
- Много новой анимации.
- Новая технология синхронизации губ для NPC.
- Больше деталей в окружении.
- Новый дизайн меню и интерфейса.
Что изменилось в механиках
- Прокачка. Тот же принцип, но ролевая система больше похожа на Skyrim.
- Камера от третьего лица. Теперь она получила прицел и обновленный функционал
- Взлом замков. Новый визуал, та же мини-игра.
- Убеждение. Новый визуал, та же странная мини-игра.
- Диалоги. Новые реплики для персонажей разных рас, но старые неловкие тайминги в разговорах.
- Спринт. Работает так же, как в Skyrim.
Работают ли моды и читы в Oblivion Remastered
В Oblivion Remastered есть консоль, которую можно открыть нажатием на тильду, и многие из старых консольных команд по-прежнему работают. А вот моды — немного другая история. Учитывая, как много от оригинальной игры осталось под обновленной графикой, установка модов может быть возможна, хотя старые модификации гарантированно не будут работать без каких-либо правок. Нужно подождать, пока моддеры внесут нужные изменения и их контент вновь не заработает как надо.