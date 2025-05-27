Чем ремастер Oblivion отличается от оригинальной игры?

Ремастер Oblivion, о котором так долго ходили слухи, стал реальностью, причем проект оказался гораздо более амбициозным, чем кто-либо мог подумать. Портал PC Gamer рассказал все, что нужно знать об игре.

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Дата релиза Oblivion Remastered

Ремастер Oblivion вышел в вечер официальной презентации — то есть, 22 апреля 2025 года. Если бы об игре не ходили слухи на протяжении месяцев перед анонсом от Bethesda, то, возможно, релиз в тот же вечер кого-нибудь приятно удивил бы.

Oblivion Remastered доступна для покупки в Steam и подписчикам Game Pass бесплатно. А в делюкс-издание входят эксклюзивная броня, оружие и броня для лошадей. Да, Bethesda опять продает броню для лошадей.

Что входит в состав Oblivion Remastered

Обновленная базовая игра

Дополнения для оригинальной игры (включая Shivering Isles и Knights of the Nine)

Делюкс-издание: новые квесты на получение уникальной брони и оружия

Что изменилось в плане графики

Визуальное обновление Oblivion Remastered, на самом деле, довольно значительное. Логично, учитывая, что игра весит 115 ГБ. Bethesda и Virtuous (студия-разработчик) объяснили, что большая часть нового освещения и других визуальных эффектов работают благодаря Unreal Engine 5. Ниже — краткий список всего, что изменилось в графическом смысле.

Новая система освещения в реальном времени.

Новые модели персонажей и пейзажей; «каждый ассет разработан с нуля».

Много новой анимации.

Новая технология синхронизации губ для NPC.

Больше деталей в окружении.

Новый дизайн меню и интерфейса.

Что изменилось в механиках

Прокачка. Тот же принцип, но ролевая система больше похожа на Skyrim.

Камера от третьего лица. Теперь она получила прицел и обновленный функционал

Взлом замков. Новый визуал, та же мини-игра.

Убеждение. Новый визуал, та же странная мини-игра.

Диалоги. Новые реплики для персонажей разных рас, но старые неловкие тайминги в разговорах.

Спринт. Работает так же, как в Skyrim.

Работают ли моды и читы в Oblivion Remastered

В Oblivion Remastered есть консоль, которую можно открыть нажатием на тильду, и многие из старых консольных команд по-прежнему работают. А вот моды — немного другая история. Учитывая, как много от оригинальной игры осталось под обновленной графикой, установка модов может быть возможна, хотя старые модификации гарантированно не будут работать без каких-либо правок. Нужно подождать, пока моддеры внесут нужные изменения и их контент вновь не заработает как надо.