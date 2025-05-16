Лучшие моды для Cities: Skylines в Steam

Оригинальная Cities: Skylines — настоящий титан градостроительного жанра, собравший сплоченное сообщество фанатов. В мастерской Steam опубликованы более 350 000 модов для игры, но далеко не каждый заслуживает внимания. Портал GameSpot рассказал о лучших модах для Cities: Skylines.

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Дорожный трафик — одна из главных проблем в Cities: Skylines, т.к. при росте популяции очень легко появляются новые пробки, требующие много времени на исправление дорог. Мод Traffic Manager предлагает огромное множество инструментов, которые позволяют заниматься детальным микроменеджментом всех аспектов дорожного движения в городе.

Простейший, но очень полезный мод. Move it позволяет выбрать и передвинуть абсолютно любой объект на карте, что делает жизнь заметно проще — не придется теперь сносить целый квартал из-за одного неправильно поставленного здания.

По умолчанию Cities: Skylines не позволяет игроку свободно распоряжаться всей территорией карты — дополнительные клетки нужно разблокировать. И даже после полной разблокировки для строительства будет доступна лишь примерно треть. Мод 81 Tiles решает эту проблему и дает доступ к карте целиком, чтобы игроку не нужно было стеснять себя.

Game Anarchy — по сути, чит-мод, позволяющий контролировать фундаментальные параметры города. Можно убрать загрязнение, одним махом наделить всех горожан образованием, открыть все уникальные здания, начислить в казну бюджет и т.д. Даже если вы не хотите играть с читами, Game Anarchy — незаменимый инструмент для борьбы со специфическими нюансами Cities: Skylines, вроде «волн смерти» которые зачастую перегружают крематории и кладбища.

Цифровой город не будет похож на реальный, если не украсить его деревьями, кустарниками и другой растительностью. Tree Control убирает ограничения на размещение зеленых насаждений: с этим модом деревья можно ставить хоть на дорогах, хоть на участках недвижимости.

У Cities: Skylines есть неприятная особенность: чем больше модов вы ставите, тем длиннее будет время загрузки; крупные города могут загружаться даже больше 10 минут. Loading Screen Mod оптимизирует процесс загрузки игры, что делает его более эффективным и далеко не таким долгим.

Игрок большую часть времени наблюдает за своим городом с высоты птичьего полета, но одна из прелестей строительства большого мегаполиса в Cities: Skylines — прогулки по его улицам. Мод First Person Camera позволяет кликнуть мышью на любое транспортное средство или жителя и взглянуть на город от их перспективы. Так можно, например, смотреть за автобусом, который следует по маршруту, или за человеком, идущим на работу.

Если вы — перфекционист, и вы твердо хотите, чтобы дороги проходили именно там, где вам нужно, то без мода Precision Engineering не обойтись. Он открывает новые параметры для настройки углов и длины различных секций дорог, а также новые опции, вроде способности менять наклон перекрестков с шагом в пять градусов.

По умолчанию популяция городов в Cities: Skylines не похожа на реальную: смешно, что в целом жилом небоскребе всего пара дюжин квартир. Мод Realistic Population меняет масштабы и ребалансирует расчеты популяции, чтобы цифры больше походили на те, что мы видим в реальности. Но имейте в виду — это сделает игру значительно сложнее.