Как скрафтить сундук в Minecraft: гайд

В Minecraft игрокам нужно добывать огромное множество ресурсов, из-за чего инвентарь необходимо регулярно разгружать. Портал gamerant.com рассказал, как крафтить обычные и широкие сундуки для хранения.

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Как скрафтить обычный сундук

Для того, чтобы скрафтить сундук, понадобится верстак и девять досок. Первый создается просто: добудьте несколько бревен, сделайте из них доски и скомбинируйте их в верстак в инвентаре.

Затем, собрав верстак, поставьте его на землю и активируйте. На панели крафтинга верстака девять свободных слотов, а не четыре — забейте все, кроме центрального, досками, и получится сундук. В обычном сундуке помещается до 27 предметов.

Как скрафтить широкий сундук

Чем больше времени вы проведете в мире Minecraft, тем быстрее у вас будут скапливаться ресурсы — и лучше сразу подумать об их организации. Ничто не помогает рассортировать предметы так же, как широкий сундук.

Широкие сундуки предлагают 54 свободных слота — в два раза больше, чем обычные. А скрафтить их можно даже проще, чем любые другие предметы: соберите два обычных сундука и поставьте их рядом друг с другом, они автоматически превратятся в один большой сундук. Но имейте в виду, что ставить сундуки рядом нужно именно слева или справа — не спереди или сзади.