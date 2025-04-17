Как играть в REPO с контроллером: гайд

REPO сравнительно недавно вышла в ранний доступ, поэтому в игре пока отсутствует часть функций. Одна из них — официальная поддержка контроллера; пока что игра поддерживает управление только с клавиатуры и мыши. Но это не значит, что геймпады совсем не работают. Портал gamerant.com рассказал, как играть в REPO с контроллером.

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На данный момент, единственная платформа, где продается REPO — это Steam. Что хорошо, потому что у Steam есть весомое преимущество по сравнению с другими магазинами — встроенная система ввода Steam Input. По сути, она позволяет подключать контроллер в играх, которые формально поддерживают только клавиатуру и мышь.

Для того, чтобы настроить контроллер для игры, подключите его к ПК. После этого найдите REPO в вашей библиотеке Steam и посмотрите в правую часть страницы — там должен быть значок контроллера. Нажмите его, после чего подтвердите активацию Steam Input. Инструмент автоматически распределит функции клавиатуры и мыши по элементам контроллера. Полазав по Steam, вы также можете найти раскладки, которое предлагает сообщество, но никто не помешает вам настроить раскладку кнопок на свой вкус.

Ниже — пример раскладки для контроллеров Xbox.