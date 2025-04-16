Как победить утенка в REPO: гайд

В REPO можно столкнуться со множеством жутких монстров, но ни один из них не вызывает у игроков тот же страх, что и невинный маленький утенок — альфа-хищник мира игры. Портал PC Gamer рассказал, как с ним разобраться.

© Steam

Утенок атакует следующим образом. Если кто-то из игроков случайно схватит его или причинит ему урон, что очень легко сделать по неосторожности, то маленький зверек превратится в летающего монстра с огромными клыками. Он наносит по 10 урона в секунду, и трансформация длится как раз 10 секунд — достаточно, чтобы убить игрока.

Утенка достаточно тяжело победить в форме летающего монстра. Один из лучших способов отбиться от него — это заманить его в зону эвакуации, куда игроки обычно сгружают предметы. При закрытии зона раздавит утенка, после чего на полу останется сфера — она стоит две или три тысячи. Ловушка в зоне эвакуации — самый эффективный способ быстро разделаться с утенком, но только при условии, что игроки уже закончили собирать предметы.

Если вы на уровне, где есть туалеты или котлы, то можно воспользоваться ими. Заманите утенка так, чтобы он запрыгнул в котел, подождите, пока тот не закипит, и подбросьте монстра в воздух. Приземлившись на землю, он будет оглушен, и этого времени хватит, чтобы добить его. У утенка всего 150 очков здоровья — если проделать процесс быстро, то он не успеет трансформироваться. Если вы попытаетесь воспользоваться туалетом в качестве ловушке, то не забудьте закрыть крышку — иначе монстр просто выпрыгнет на свободу.

Оружие ближнего боя и броски предметов тоже могут нанести утенку урон, но так вы рискуете и сами получить урон. Монстра нельзя оглушить большей частью оружия, а трансформация происходит быстро. В отчаянной ситуации можно кувыркнуться прямо в утенка, но будьте готовы сразу же убегать и прятаться.