Лучшие моды для REPO: гайд

REPO — кооперативный хит сезона, вдохновленный успехом Lethal Company. И она, как и положено вирусным хитам, быстро собрала вокруг себя сообщество моддеров, которые принялись активно разрабатывать модификации и новый контент. Портал PC Gamer рассказал о лучших модах для REPO и том, как их правильно устанавливать.

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Как устанавливать моды для REPO

Самый простой способ, который исключает вероятность что-то не туда скопировать или допустить другую ошибку — это менеджер модов. Модификации для REPO публикуются на платформе Thunderstore, у которой есть свои программы для менеджмента контента. R2modman — оптимальный вариант; если вы не собираетесь скачивать моды для других игр, то им пользоваться проще, чем официальной утилитой от Thunderstore.

Важно! Перед тем, как заниматься модами, желательно создать резервную копию сохранений REPO. Кроме того, фанатский контент лучше устанавливать не пачками, а по одному моду, проверяя их работоспособность после каждой загрузки. Если игра вдруг сломается, то так будет проще разобраться, из-за чего.

Ниже — пошаговая инструкция о том, как правильно подготовить игру для модификаций.

Загрузите менеджер модов.

Нажмите Select Online, чтобы открыть список доступныд модификаций.

Установите закрепленный мод, BepInExPack , и нажмите Download with dependencies.

, и нажмите Download with dependencies. После этого можете загружать любые моды из списка доступных.

Для того, чтобы запустить игру, нажмите Start modded.

Имейте в виду, что, при многопользовательской игре, некоторые моды нужно будет установить не только хосту, но и подключившимся игрокам.

Лучшие моды для REPO

По умолчанию REPO поддерживает лобби на шесть игроков, но если вам и этого мало, то MorePlayers позволяет увеличить лимит. С этим модом на одном сервере могут играть хоть до 30 игроков.

REPO не разрешает игрокам подключаться к серверу прямо посреди раунда — нужно обязательно создавать лобби заново, если вы кого-то забыли. LateJoin исправляет этот момент и позволяет присоединяться к игре после визита в магазин, пока команда готовится к заданию в фургоне.

MoreUpgrades — обязательный мод для каждой группы игроков, в которой есть один жадина, забирающий себе все ценные апгрейды. Он превращает закуски на станции в общие апгрейды для всей команды: эффект получат все игроки, даже если съест их кто-то один.

Некоторые из расцветок в REPO недостаточно отличаются от других, из-за чего модельки игроков порой тяжело различать. Мод CustomColors предоставляет гораздо более широкую цветовую палитру с помощью RGB слайдеров: они позволяют выбрать именно такой цвет, какой вы хотите.

Мало просто цветов? Тогда можно добавить в игру чуточку больше моды. MoreHead добавляет в REPO маски, стикеры, очки и даже знакомые предметы из MineCraft.