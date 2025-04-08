Бюджет Star Citizen превысил $800 млн

Разработчик Cloud Imperium Games (CIG) объявил, что бюджет разработки многострадального симулятора освоения космоса Star Citizen достиг отметки в $800 млн. Эта новость совпала с анонсом об отмене ежегодного мероприятия CitizenCon в оффлайн-формате в этом году. Об этом сообщает издание Simulation Daily.

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Вместо традиционного сбора фанатов, который в прошлом году проходил в Манчестере и был богат на анонсы, включая планы по выпуску Star Citizen 1.0 и окно релиза для одиночной кампании Squadron 42, Cloud Imperium Games проведет онлайн-трансляцию CitizenCon Direct 11 октября.

Согласно заявлению разработчиков, зрителей CitizenCon Direct ожидает «множество анонсов, захватывающих сюрпризов и увлекательный способ для многих из вас принять участие в празднике вместе с разработчиками CIG.

Трансляция CitizenCon Direct будет доступна на платформах Twitch и YouTube, а записи будут опубликованы сразу после завершения эфира. При этом все трансляции будут бесплатными для просмотра.

Решение об отмене очного мероприятия объясняется желанием разработчиков сосредоточиться на завершении разработки одиночной кампании Squadron 42, релиз которой намечен на следующий год, а также на улучшении общей играбельности Star Citizen с помощью ежемесячных патчей, направленных на контент и качество жизни игроков.

Star Citizen, созданная под руководством Криса Робертса, известного по серии Wing Commander, представляет собой масштабный космический симулятор с открытым миром, разрабатываемый на средства, собранные с помощью краудфандинга. Проект находится в разработке уже более десяти лет и несколько лет находится в стадии альфа-тестирования. Игра выпущена эксклюзивно для PC и недавно получила обновление Alpha 4.1.

Тем временем, краудфандинговая кампания Star Citizen продолжает бить рекорды, преодолев отметку в $800 млн. Данная сумма делает разработку Star Citizen самой дорогой в истории индустрии видеоигр, если опираться на публичные данные. Количество зарегистрированных пользователей игры также впечатляет – 5,572,097, хотя не все из них являются платными игроками, многие регистрируются для участия в бесплатных периодах.

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