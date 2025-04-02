Elden Ring, Cyberpunk 2077, Split Fiction, Silksong и Hogwarts Legacy выйдут на Switch 2

Игромания.ру

В рамках презентации Nintendo Switch 2 компания огласила список «партнёрских» игр, которые заглянут на новую портативную консоль.

Анонсирована стартовая линейка игр новой консоли Nintendo
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Первым делом был анонсирован порт Elden Ring: Tarnished Edition — выход состоится в этом году.

Ещё обладатели Switch 2 смогут приобрести новое кооперативное приключение Юсефа Фареса — Split Fiction, чей релиз состоится на платформе 5 июня.

Игра будет поддерживать кроссплатформу и программу Friend’s Pass (можно запустить новинку, если копия есть у одного из двух человек).

В день релиза консоли (5 июня) на платформе выйдет Cyberpunk 2077: Ultimate Edition.

На Nintendo Switch 2 выйдет Final Fantasy VII Remake в версии Intergrade — пока без даты релиза.

Релиз Hollow Knight: Silksong запланирован на этот год.

Среди других новинок партнёров

  • Hades II — (пока без даты релиза);
  • Street Fighter 6 — 5 июня;
  • Hogwarts Legacy — 5 июня;
  • Daemon X Machina: Titanic Scion — 5 июня;
  • Игры EA Sports — без даты выхода;
  • Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 — лето 2025 года;
  • HITMAN World of Assassination — 5 июня;
  • Project 007 — без даты релиза;
  • Ремастер Bravery Default — 5 июня;
  • Yakuza 0 (Режиссёрская версия) — 5 июня;
  • Deltarune — 5 июня;
  • Borderlands 4 — 23 сентября 2025;
  • NBA 2K + WWE 2K — (без даты релиза)
  • Sid Meier’s Civilization VII — 5 июня (и поддержкой управления «мышью» через джой-коны);
  • Enter The Gungeon 2 — без даты релиза;
  • Star Wars Outlaws — в этом году;
  • Fortnite — 5 июня.
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