Анонсирована стартовая линейка игр новой консоли Nintendo

В рамках презентации Nintendo Switch 2 компания огласила список «партнёрских» игр, которые заглянут на новую портативную консоль.

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Первым делом был анонсирован порт Elden Ring: Tarnished Edition — выход состоится в этом году.

Ещё обладатели Switch 2 смогут приобрести новое кооперативное приключение Юсефа Фареса — Split Fiction, чей релиз состоится на платформе 5 июня.

Игра будет поддерживать кроссплатформу и программу Friend’s Pass (можно запустить новинку, если копия есть у одного из двух человек).

В день релиза консоли (5 июня) на платформе выйдет Cyberpunk 2077: Ultimate Edition.

На Nintendo Switch 2 выйдет Final Fantasy VII Remake в версии Intergrade — пока без даты релиза.

Релиз Hollow Knight: Silksong запланирован на этот год.

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