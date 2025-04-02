Анонсирована стартовая линейка игр новой консоли Nintendo

Elden Ring, Cyberpunk 2077, Split Fiction, Silksong и Hogwarts Legacy выйдут на Switch 2
В рамках презентации Nintendo Switch 2 компания огласила список «партнёрских» игр, которые заглянут на новую портативную консоль.
Первым делом был анонсирован порт Elden Ring: Tarnished Edition — выход состоится в этом году.
Ещё обладатели Switch 2 смогут приобрести новое кооперативное приключение Юсефа Фареса — Split Fiction, чей релиз состоится на платформе 5 июня.
Игра будет поддерживать кроссплатформу и программу Friend’s Pass (можно запустить новинку, если копия есть у одного из двух человек).
В день релиза консоли (5 июня) на платформе выйдет Cyberpunk 2077: Ultimate Edition.
На Nintendo Switch 2 выйдет Final Fantasy VII Remake в версии Intergrade — пока без даты релиза.
Релиз Hollow Knight: Silksong запланирован на этот год.
Среди других новинок партнёров
- Hades II — (пока без даты релиза);
- Street Fighter 6 — 5 июня;
- Hogwarts Legacy — 5 июня;
- Daemon X Machina: Titanic Scion — 5 июня;
- Игры EA Sports — без даты выхода;
- Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 — лето 2025 года;
- HITMAN World of Assassination — 5 июня;
- Project 007 — без даты релиза;
- Ремастер Bravery Default — 5 июня;
- Yakuza 0 (Режиссёрская версия) — 5 июня;
- Deltarune — 5 июня;
- Borderlands 4 — 23 сентября 2025;
- NBA 2K + WWE 2K — (без даты релиза)
- Sid Meier’s Civilization VII — 5 июня (и поддержкой управления «мышью» через джой-коны);
- Enter The Gungeon 2 — без даты релиза;
- Star Wars Outlaws — в этом году;
- Fortnite — 5 июня.