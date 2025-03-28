Игровой оверлей в Windows 11 стал красивее и удобнее

Microsoft обновила игровой оверлей в Windows 11, сделав его симпатичнее и удобнее, особенно для тех, кто играет на портативных устройствах вроде Asus ROG Ally. Игровой оверлей Game Bar — это специальное меню, которое можно вызвать прямо во время игры, чтобы записать экран, следить за скоростью компьютера или поменять иточник звука.

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Теперь панель выглядит современнее: её дизайн стал чище и аккуратнее, с новыми цветами и кнопками. А ещё добавили полезную штуку для маленьких экранов: режим Compact Mode. Он упрощает управление с геймпада, чтобы не тыкать пальцами в мелкие иконки. Например, можно быстро переключаться между окошками с помощью кнопок на геймпаде.

Microsoft говорит, что это только начало — впереди ещё больше улучшений. Пока новый вид панели тестируют участники программы Xbox Insider, но скоро он дойдёт до всех пользователей Windows 11.