Epic Games начал раздачи игр для смартфонов

В Epic Games Store началась новая раздача, но на этот раз можно бесплатно получить игры для смартфонов, а не ПК.

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С сегодняшнего дня в мобильном приложении Epic Games Store каждую неделю будут появляться новые потрясающие бесплатные игры. Epic Games

Первыми из них стали Super Meat Boy Forever и Eastern Exorcist, которые можно забрать с ваших мобильных устройств бесплатно до 27 марта.

Super Meat Boy Forever вышла в декабре 2020 года, продолжая историю культовой Super Meat Boy. Сюжет сиквела начинается с того, что Доктор Зародыш похищает ребенка Мясного Парня и Пластырь-девочки.

Eastern Exorcist представляет собой двухмерный экшен в восточном сеттинге про опытного экзорциста, сражающегося с духами и монстрами.