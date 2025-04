Самые крупные сделки в истории игровой индустрии

Многие индустрии со временем двигаются к консолидации, и игровая — не исключение. Крупные компании покупают и продают друг друга за огромные деньги, что вызывает большие волнения на рынке. Портал GameSpot рассказал о самых значимых и объемных сделках в истории игровой индустрии.

© Steam

Microsoft — Mojang ($2,5 млрд)

Прежде чем выкупить ZeniMax или заявить о намерениях о покупке Activision Blizzard, Microsoft провела огромную сделку в 2014 году — приобретение Mojang и прав на франшизу Minecraft. Однако после этого студия продолжила выпускать игры в том числе на PlayStation и Nintendo, без эксклюзивности для Xbox.

Sony — Bungie ($3,6 млрд)

Sony, тем временем, в 2022 году купила Bungie — выдающуюся студию, специализирующуюся на шутерах от первого лица. Хотя в рамках сделки издателю перешли права на серию Destiny, очевидно, Sony надеется, что Bungie в будущем представит новые хиты. Помимо этого, сотрудники студии должны будут помогать с живыми сервисами PlayStation, т.к. онлайн-игры считаются важной частью политики компании.

Savvy Games Group — Scopely ($4,9 млрд)

В апреле 2023 Savvy Games Group, принадлежащая инвесторам из Саудовской Аравии, приобрели разработчика мобильных и социальных игр Scopely. Наверное, название этой студии мало кому о чем-то скажет, однако компания работала над играми по множеству мега-популярных франшиз, от Star Trek до The Walking Dead и Marvel. К тому же, эта сделка лишний раз обратила внимание публики на амбиции Суверенного фонда Саудовской Аравии. Организация держит миноритарные позиции в Capcom, Nexon, EA и Take Two, и в будущем планирует активно развивать собственную экосистему разработки игр.

Microsoft — ZeniMax ($8,1 млрд)

Microsoft продолжила череду сделок второй самой крупной покупкой в истории игрового подразделения. ZeniMax — родительская компания Bethesda, создательницы The Elder Scrolls и Fallout. Причем в собственность Xbox перешли все команды и франшизы издателя, включая Starfield, The Elder Scrolls, Fallout и Wolfenstein.

Tencent — Supercell ($8,6 млрд)

Китайский интернет-гигант Tencent сделал много объемных инвестиций в разные компании, но покупка Supercell, разработчика Clash of Clans и множества других популярных мобильных игр, была самой крупной. Для того, чтобы понимать масштаб, надо понимать контекст. В 2016 году Tencent заплатила за Supercell почти $9 млрд, хотя в 2011 году купила разработчика League of Legends всего за $400 млн.

Take-Two — Zynga ($12,7 млрд)

Take-Two Interactive, которой принадлежит Grand Theft Auto, в 2022 году приобрела Zynga — разработчика мобильного хита FarmVille. На тот момент эта сделка была крупнейшей в истории игровой индустрии: Take-Two заплатила в три раза больше денег, чем Disney — за Star Wars. Все ради того, чтобы закрепиться на прибыльном, растущем рынке мобильных игр.

Microsoft — Activision Blizzard ($75,4 млрд)

Но рекорд Take-Two спустя всего пару недель побила очередная сделка Microsoft. Амбициозный ход обернулся несколькими годами антимонопольных слушаний и ожесточенных дискуссий, но, в конце концов, под контроль Microsoft целиком перешла Activision Blizzard со всеми своими активами. От Call of Duty и Candy Crush до Diablo, Overwatch и World of Warcraft.