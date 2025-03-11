Активные коды для FragPunk на март 2025

В FragPunk существует огромное множество валют и различных коллекционных предметов, и один из самых простых способов получить их — это подарочные коды. Портал PC Gamer поделился свежими кодами для игры и рассказал, как их активировать.

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Активные коды для FragPunk

GOTAGAFP2025 — 1,500 Gold, 10x Original Pop Cans, 1x Basic Sticker Pack

LOCKLEARFP2025 — 1,500 Gold, 10x Original Pop Cans, 1x Basic Sticker Pack

BTRAFP2025 — 1,500 Gold, 10x Original Pop Cans, 1x Basic Sticker Pack

FRAGPUNK2025 — 300 Gold, 168x FragPunk Coins, 1x Wild Dawn Sticker Pack

FRAGPUNKFPS — 1,500 Gold, 100x Lancer Skin Keys

NIJIFRAGPUNK — 1,500 Gold, 10x Original Pop Cans, 1x Basic Sticker Pack

Как активировать коды для FragPunk

Запустите игру.

Нажмите клавишу Escape в главном меню.

Выберите опцию «Активировать код».

Введите код (его можно скопировать из браузера на ПК) и нажмите на кнопку подтверждения.

Награды за код придут на игровую почту в правом нижнем углу главного меню.

Учитывая, что для получения наград необходима почта, для активации кода сначала нужно пройти короткое обучение. Оно начинается автоматически при первом запуске игры.