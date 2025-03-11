Активные коды для FragPunk на март 2025
В FragPunk существует огромное множество валют и различных коллекционных предметов, и один из самых простых способов получить их — это подарочные коды. Портал PC Gamer поделился свежими кодами для игры и рассказал, как их активировать.
Активные коды для FragPunk
- GOTAGAFP2025 — 1,500 Gold, 10x Original Pop Cans, 1x Basic Sticker Pack
- LOCKLEARFP2025 — 1,500 Gold, 10x Original Pop Cans, 1x Basic Sticker Pack
- BTRAFP2025 — 1,500 Gold, 10x Original Pop Cans, 1x Basic Sticker Pack
- FRAGPUNK2025 — 300 Gold, 168x FragPunk Coins, 1x Wild Dawn Sticker Pack
- FRAGPUNKFPS — 1,500 Gold, 100x Lancer Skin Keys
- NIJIFRAGPUNK — 1,500 Gold, 10x Original Pop Cans, 1x Basic Sticker Pack
Как активировать коды для FragPunk
- Запустите игру.
- Нажмите клавишу Escape в главном меню.
- Выберите опцию «Активировать код».
- Введите код (его можно скопировать из браузера на ПК) и нажмите на кнопку подтверждения.
- Награды за код придут на игровую почту в правом нижнем углу главного меню.
Учитывая, что для получения наград необходима почта, для активации кода сначала нужно пройти короткое обучение. Оно начинается автоматически при первом запуске игры.