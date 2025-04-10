Почему виртуальная реальность так и не стала хитом

Если спросить случайного геймера, есть ли у него шлем виртуальной реальности, то ответ, скорее всего, будет «нет». И он вряд ли изменится в ближайшем будущем, потому что перспективы VR выглядят довольно мрачными. Портал howtogeek.com рассказал, почему.

Пессимизм разработчиков

Опрос, проведенный Game Developer Collective в конце 2024 года, показал, что более половины разработчиков считают рынок VR упадочным или застоявшимся. Лишь чуть менее четверти опрошенных считают, что он по-прежнему растет.

Менее половины разработчиков, не занимающихся VR-проектами, считают, что их студии могут перейти к созданию приложений для виртуальной реальности в будущем. Даже присутствие таких крупных игроков, как Apple, почти не повлияло на результаты опроса. Помимо этого, исследование от фирмы Omdia выявило, что продажи шлемов виртуальной реальности снизились на 10% в 2024 году, и в 2025-м ожидается еще одно падение.

Хотя обычным геймерам вряд ли нужны цифры статистики, чтобы заметить очевидный тренд: дефицит крупных, интересных игр для VR не дает аудитории хороших причин потратить деньги на устройство. И этот тренд продолжается уже достаточно долгое время. Да, Valve выпустила Half-Life: Alyx, но после этого релиза не выходило ничего такого же стоящего. Единственным систем-селлером для VR по-прежнему остается игра пятилетней давности.

Sony тоже будто бы упустила возможность. Шлем PSVR2 — возможно, самый доступный на рынке, если судить по простоте и цене. Потенциально каждый владелец PS5 может также стать владельцем PSVR2, но, к сожалению, платформа так и не получила привлекательных игр.

Ограничения VR никуда не пропали

Обычно ограничения той или иной новой технологии со временем отходят на второй план, но не в случае виртуальной реальности. Необходимость выделить под шлем много свободного места в доме до сих пор остается самой очевидной проблемой. Тем, кто хочет купить новенький дорогой VR-шлем для ПК, нужно место под проекторы. Даже более дешевые варианты иногда упираются в слишком тесное пространство, потому что игрокам нужно где-то махать руками.

VR также по-прежнему является довольно дорогим удовольствием. Дорогим и не обязательно совместимым со здоровьем, потому что нет никаких гарантий, что дорогая игрушка не вызовет головокружение и тошноту. И проблема даже не в том, что разработчики должны были «решить» укачивание раньше — это врожденный порок технологии, воздействующий на большое количество людей.

Картина на рынке VR сложилась таким образом, что аудитория фрагментирована на разные лагери. ПК-геймеры покупают одни гарнитуры, пользователи PlayStation довольствуются скудным каталогом Sony, казуальная публика берет третьи.

Отсутствие перспектив

Кто-то наверняка ни разу не пожалел о покупке VR и получает тонны удовольствия от той же Beat Saber. Но для многих других пользователей на горизонте по-прежнему не видно ничего такого, что ознаменовало бы хороший момент для вхождения в хобби. Виртуальная реальность до сих пор остается уделом энтузиастов, который едва привлекает массовую аудиторию. А игровая индустрия все еще не может убедить людей, что им срочно нужно потратить много денег на шлем, от которого болит голова.