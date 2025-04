Кто победил в войне консолей: Sony или Microsoft?

Пожалуй, почти каждый геймер в какой-то момент своей игровой карьеры участвовал в войне консолей, пусть и косвенно. Что лучше: PlayStation или Xbox? Раньше этот вопрос был предметом горячих обсуждений и споров, но актуален ли он до сих пор? Портал ign.com рассказал, почему гонка игровых гигантов потеряла былой накал страстей.

© Unsplash

Игровая индустрия за последние годы сильно развилась в финансовом плане. Если в 2019 году глобальный оборот составил $285 млрд, то в 2024-м — $475 млрд. Для контекста, это значит, что видеоигры заработали больше денег по всему миру, чем фильмы и музыка в 2023-м — они заработали $308 и $28,6 млрд соответственно. И, похоже, на этом рост не остановится. По прогнозам экспертов, к 2029 году ожидаемый оборот игровой индустрии возрастет до $700 млрд.

На этом фоне неудивительно, что все больше голливудских актеров стекаются к сцене со столь светлым будущим. Мадс Миккельсен, Киану Ривз, Джон Бернтал и Уиллем Дефо исполнили роли в достаточно крупных играх. Их участие в игровых проектах подчеркивает монументальный сдвиг в самом восприятии видеоигр. Даже титаны развлекательной индустрии, вроде Disney, пытаются пробиться в сферу игр: так, корпорация недавно инвестировала $1,5 млрд в Epic Games в рамках попытки Боба Айгера закрепиться на рынке.

Прилив денег и внимания, по идее, должен положительно влиять на всех игроков на рынке — но Microsoft не входит в их число. Xbox Series X и S должны были стать лучше Xbox One во всех смыслах, однако их преимущества не завоевали внимание аудитории. Продажи One по-прежнему обгоняют цифры Series X/S почти в два раза. А учитывая, что, по мнению аналитиков, нынешнее поколение консолей прошло пик продажи, положение Xbox выглядит печальным. Microsoft за 2024 год смогла продать лишь менее 2,5 млн консолей — PlayStation 5 обогнала эти показатели уже за первый квартал. Помимо этого, ходят слухи, что Xbox закрывает департамент, управляющий производством и доставкой игр физическим продавцам, что может быть связано с уклончивым ответом на вопрос об уходе компании из региона EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка).

Но Xbox не отступает — она уже сдалась. В ходе долгого процесса поглощения Activision-Blizzard в инфополе всплыли документы, свидетельствующие, что Microsoft не верит в поражение Xbox в консольной войне — у платформы якобы не было даже шанса на победу.

Что делать компании, построенной вокруг провальной консоли? Очевидно, уходить из бизнеса по производству консолей. Ни для кого уже не секрет, что Xbox Game Pass стал ключевым приоритетом Xbox. Утекшие внутренние документы раскрыли суммы, которые компания ожидала заплатить за права на крупнейшие ААА-игры. Так, Grand Theft Auto 5 стоит $12-15 млн в месяц, а Star Wars Jedi: Survivor — $300 млн. Тот факт, что Xbox готова идти на подобные траты, демонстрирует сфокусированность компании на облачном гейминге в качестве ключевого направления бизнеса. Недавняя маркетинговая компания This Is An Xbox тоже подчеркнула, что Xbox хочет поменять имидж бренда — сместить акцент с консоли на доступный мультиплатформенный сервис, в том числе для мобильных устройств.

Почему Microsoft решила внезапно сменить курс? Потому что мобильные игры продолжают расти. В 2024 году из 3,3 млрд геймеров более 1,93 играли на мобильных устройствах. Данная ниша уже давно перестала охватывать исключительно казуальную аудиторию: за прошедшие 10 лет она стала одним из столпов игровой индустрии. За прошлый год итоговая рыночная капитализация рынка составила $184,3 млрд, и на мобильные игры приходится ровно половина от этой суммы — $92,5 млрд. На 2,8% больше, чем в 2023 году. А консоли отхватили всего $50,3 млрд, или 27%, что на 4% ниже, чем в 2023 году.

При этом смартфоны — не единственная платформа, оттягивающая публику от консолей. ПК-гейминг тоже растет, пусть и не такими взрывными темпами, как мобильный. В 2020 году число ПК-геймеров увеличилось на 200 млн пользователей, стриминг стал более привлекательным хобби для многих по вине пандемии. Помимо этого, пользователи ПК стали более образованными в техническом плане, что позволяет им строить собственные машины из различных комплектующих.

А что происходит с PlayStation? Sony отлично себя чувствует. Если верить свежему квартальному отчету о прибыли, издатель продал еще 75 млн PS5, более чем в два раза больше, чем цифры Xbox Series. Astro Bot разошлась тиражом в 1,5 млн копий менее чем за два месяца, итоговые продажи Ghost of Tsushima Director’s Cut перевалили за 13 млн.

Однако позиция Sony выглядит такой выгодной лишь в сравнении с Microsoft. Если рассматривать PS5 по отдельности, то картина менее радужная. 50% всех пользователей PlayStation по-прежнему играют на старых PS4 вместо новеньких консолей, хотя PS5 уже вступает во вторую половину своего жизненного цикла. Почему? Потому что, если не учитывать переиздания игр с PS4, на PS5 вышло всего 15 эксклюзивов. Библиотека релизов недостаточно обширная, чтобы оправдать стоимость покупки новой консоли.

И если даже PS5 едва оправдывает свой ценник в $500, то PS5 Pro уж тем более не оправдывает $700. Технические журналисты сходятся во мнении, что, возможно, Sony представила апгрейд слишком рано, учитывая, что стартовая линейка игр PS5 Pro была лишь подтянутыми версиями старых релизов.

Таким образом, победа или проигрыш в войне консолей — вопрос перспективы. Для Microsoft война была заранее проигранной, т.к. издатель никогда и не верил, что у него есть возможность побороть PlayStation. Для Sony нынешнее поколение PlayStation стало успешным, но пока недостаточно, чтобы его можно было назвать настоящим прыжком вперед. Лишь компании на рынке мобильных игр сохраняют свои стабильно хорошие позиции.