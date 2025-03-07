Как получить знаки охотника в Monster Hunter Wilds

В эндгейме Monster Hunter Wilds предстоит фармить не только материалы из монстров, но и знаки охотника — своего рода значки отличия, которые необходимы для крафтинга мощного снаряжения. Портал gamerant.com рассказал, как их можно получить.

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Знаки охотника выпадают в награду за охоту на закаленных монстров, а тип знака зависит от сложности монстра. Ниже — простая схема, по которой можно понять, из кого что выпадает.

Знаки охотника I выпадают за 5-звездочных закаленных монстров

Знаки охотника II выпадают за 6-звездочных закаленных монстров

Знаки охотника III выпадают за закаленных монстров на вершине пищевой цепочки

Знаки охотника нельзя вырезать из монстра, и они не выпадают из поврежденных ран. Единственный способ получить их — это завершить охоту. Количество знаков, которые можно получить, варьируется от охоты к охоте. Например, из закаленного арквельда может выпасть всего одна, а из ну удры — несколько, хотя первый монстр сложнее второго.

Так или иначе, каждая закаленная охота гарантирует как минимум один знак охотника. Если вам нужно больше, то попробуйте использовать ваучеры, но их лучше приберечь для III знаков.

Поскольку добыча знаков требует охоты на более сложных противников, многопользовательская игра — не самый плохой способ быстро заработать много знаков. Но имейте в виду, что, чем больше охотников участвует в задании, тем больше шанс, что кто-то из них потеряет сознание — и приведет всю группу к провалу.