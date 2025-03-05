Как получить сферы брони в Monster Hunter Wilds

В Monster Hunter Wilds важно не только оружие, но и броня: без прокачанной защиты даже самая легкая атака монстра может нанести непомерно много урона, особенно на высоком ранге. А для прокачки брони нужны сферы — портал PC Gamer рассказал, как их раздобыть.

© Steam

Игра впервые награждает сферами брони за победу над Ут Дюна в главе 1-5 — охотник получит небольшую горсть за выполнение задания. С этого момента заработать сферы брони можно в награду за каждую охоту, обмениваясь ресурсами с жителями деревень и переплавляя ненужные материалы в кузне.

Первое время игра будет выдавать сферы низшего ранга, но постепенно вам начнут встречаться более качественные варианты. Если обычная сфера дает всего 10 очков к прокачке брони, то следующий ранг дает уже 25, а третий — целых 200. Чем сложнее задание, тем лучше сферы, которые можно получить в награду.

Хотя задания будут самым выгодным источником сфер, их иногда можно выменять у жителей деревень в обмен на различные ресурсы и предметы. Здесь стоит отталкиваться от ценности предметов: например, менять виверианские монетки на сферы категорически не рекомендуется — их можно потратить на более ценные вещи позже.

Пройдя главу 2-4, вы откроете возможность переплавлять сферы брони в кузне Азуза. Поговорите с Рокулом, чтобы открыть меню, выберите опцию по плавке сфер брони и выберите материалы, которые вам не нужны — например, то, что осталось с низкого ранга.

Получив сферы, их можно потратить на прокачку брони у Джеммы. Поговорите с ней, откройте меню прокачки брони, выберите предмет экипировки, защиту которого вы хотите улучшить, и вложите в него достаточно сфер, чтобы повысить уровень. Чем качественнее броня, тем больше сфер понадобится для ее прокачки.