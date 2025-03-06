В CS2 можно включить wallhack с помощью бага

В Сети появился способ включить wallhack в CS2 без читов. Для этого потребуется программа Intel Graphics Monitor.

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Один из игроков выложил на своем YouTube-канале ролик, в котором подробно рассказал, как можно использовать баг приложения в игре.

Для этого нужно:

Установить и запустить Intel Graphics Monitor 2020 R4; Нажать на значок шестеренки справа вверху и поставить переключатель. Нажать на «Options», зайти в раздел «Shortcuts»; В параметре «Show Wireframe» поставить удобный бинд; Запустить CS2 и нажать назначенную клавишу.

Данный способ позволит видеть противников сквозь стены, что значительно упростит игровой процесс. Тем не менее, такая хитрость может привести к VAC-бану игрового аккаунта.