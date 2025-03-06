В CS2 можно включить wallhack с помощью бага
В Сети появился способ включить wallhack в CS2 без читов. Для этого потребуется программа Intel Graphics Monitor.
Один из игроков выложил на своем YouTube-канале ролик, в котором подробно рассказал, как можно использовать баг приложения в игре.
Для этого нужно:
- Установить и запустить Intel Graphics Monitor 2020 R4;
- Нажать на значок шестеренки справа вверху и поставить переключатель.
- Нажать на «Options», зайти в раздел «Shortcuts»;
- В параметре «Show Wireframe» поставить удобный бинд;
- Запустить CS2 и нажать назначенную клавишу.
Данный способ позволит видеть противников сквозь стены, что значительно упростит игровой процесс. Тем не менее, такая хитрость может привести к VAC-бану игрового аккаунта.