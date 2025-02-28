«Игромания» и «Канобу» сменили владельца

Дружественные СМИ «Игромания» и «Канобу» объединились под крылом АО «ИФСИ». Основатель сайта kanobu.ru Гаджи Махтиев передал управление проектами гендиректору ИФСИ Василию Овчинникову, который также является директором организации развития видеоигровой индустрии (РВИ).

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«Канобу» и «Игромания» стали одними из первых, в кого мы решили проинвестировать. Эти культовые медиа с многомиллионной аудиторией теперь объединены одной компанией, что однозначно является новой перспективой роста для них», — цитирует Овчинникова «Игромания».

По его словам, компания планирует «помочь обоим СМИ реализовать их стратегию и расширить аудиторию, в том числе создавая новые направления и форматы». В частности, на «Игромании» будет больше контента про киберспорт и российскую видеоигровую индустрию. Возможно, появится и печатная версия издания. Сейчас новые владельцы разрабатывают стратегию, которая позволит сохранить уникальность каждого издания и при этом создать новые возможности для их развития.

«Мы с глубоким уважением относимся к наследию изданий, которые в значительной мере и создали игровую индустрию в России и странах СНГ. Мы понимаем, насколько важно сохранить те ценности и традиции, которые были заложены предыдущими поколениями редакторов и авторов», — подчеркнул Василий Овчинников.

Гаджи Махтиев добавил, что сегодня игровой индустрии нужны новые лидеры — с планами, амбициями и энергией. Овчинников, по его словам, всем этим качествам отвечает.