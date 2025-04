Почему пошаговые RPG стоит попробовать каждому геймеру

Пошаговые RPG — один из крупнейших, но в то же время противоречивых жанров в игровой индустрии. Многие геймеры не понимают привлекательность стратегического геймплея и систем, полных цифр, таблиц и формул. Однако жанр более разнообразен, чем кажется со стороны. Портал howtogeek.com рассказал, почему CRPG и JRPG стоит дать шанс.

Пошаговые RPG бывают разными

Не важно, новичок вы или опытный стратег: пошаговую RPG можно найти под любой уровень опыта и предпочтения. Некоторые серии, такие как Pokemon и Dragon Quest, специально разрабатываются для широкой аудитории, которой нравится продумывать свои партии и не слишком застревать на боях. Подобные игры делают акцент на исследовании мира и тоннах опционального контента.

А на противоположной стороне жанра можно найти хардкорные серии — например, Shin Megami Tensei и Darkest Dungeon. Они жестоко наказывают игрока за ошибки и требуют совершенного владения даже самыми мелкими механиками. Там, где другие релизы позволят проходить бои, пользуясь лишь самым поверхностным пониманием боевой системы, хардкорные пошаговые RPG заставляют адаптироваться и эксплуатировать механики при любой удобной возможности.

Но в реальности большинство игр жанра находятся где-то посередине. Metaphor: ReFantazio, Baldur’s Gate 3 и Sea of Stars могут стать отличными отправными точками для знакомства с пошаговыми RPG. Каждая из этих игр предлагает достаточную глубину, чтобы битвы ощущались комплексными и захватывающими, но при этом не слишком перегибает палку в плане сложности.

Пошаговые RPG не всегда медленные

Если верить стереотипам, то пошаговые RPG обязательно должны быть медленными, и одно прохождение обязательно занимает абсурдно много времени. Отчасти этот стереотип появился не зря. Так, Persona 5 Royal и Metaphor: ReFantazio — действительно довольно долгие игры, на которые можно убить более 100 часов. Многие старые RPG тоже страдают от проблем с темпом геймплея из-за чрезмерно долгих анимаций и необходимости гриндить.

Но это применимо далеко не к каждой игре жанра: есть много релизов, которые можно пройти за 20-30 часов. Например, Undertale, South Park: The Stick of Truth и Child of Light. За это время вряд ли получится увидеть весь контент, который они могут предложить, но игрок не успевает утомиться и может даже начать повторное прохождение — на истинную концовку.

К тому же, при правильном подходе даже пошаговые бои могут восприниматься динамично. Persona 5 и Like a Dragon: Infinite Wealth позволяют сколь угодно долго думать над следующим ходом, но при этом всегда предлагают игроку какой-либо способ быстро завершить битву. В Persona 5 быстрые, плавные анимации не заставляют долго ждать, а в Infinite Wealth баланс устроен так, что и персонажи игрока, и враги не могут впитывать урон бесконечно.

Даже недавние порты классических RPG частично исправили ошибки прошлого. Переиздания Final Fantasy и Chrono Cross получили меню чит-кодов, которое позволяет игроку дать себе бонусы к характеристикам, отключить случайные сражения или повысить скорость игры. А особенно сложные проекты, вроде SMT III: Nocturne HD, предлагают новые настройки сложности, чтобы сделать геймплей более доступным.

Механики — не главное

Главным достоинством пошаговых RPG всегда было повествование. Даже если вам не интересно копаться в билдах, механиках и стратегиях, в жанре полно запоминающихся, эмоциональных сюжетов и ярких персонажей. Многие игры привлекают аудиторию иммерсивными мирами, динамично реагирующими на решения игрока, но лишь единицы могут сравниться с CRPG в реализации этой идеи на практике.

Для множества геймеров первым знакомством с жанром стала Baldur’s Gate 3, но компьютерные RPG завоевали свою репутацию задолго до релиза шедевра Larian Studios. Planescape: Torment, Fallout 2 и предыдущие две Baldur’s Gate тоже более чем заслуживают внимания. Так же, как и Wasteland, Pillars of Eternity и дилогия Divinity: Original Sin — серия, благодаря которой Larian стала по-настоящему великой.

При этом лучшие сюжеты в пошаговых RPG, как правило, гораздо более линейны. И хотя на первый взгляд это можно расценить как недостаток, линейность — одна из характерных черт жанра. Благодаря ей сценаристы получают больший контроль над повествованием и развитием персонажей. Даже без разветвляющихся сюжетных веток и важных решений следить за событиями будет интересно. Final Fantasy VII и Persona 4 до сих пор помнят за лихо закрученную интригу и незабываемых персонажей. Xenogears, Lost Odyssey и Mother 3 используют сложные характеры и необычные миры для изучения тяжелых, мрачных тем.

Не только самые популярные серии стоят внимания

Хотя недавние хиты добились огромной популярности и признания критиков, пошаговые RPG по-прежнему остаются достаточно нишевым жанром. Многие именитые франшизы не привлекли большого внимания публики, вместо этого собрав вокруг себя маленькое, но преданное сообщество поклонников. SaGa и The Legend of Heroes существуют еще в 1980-х, однако не заслужили той же популярности, что Final Fantasy или Dragon Quest. Тем не менее, обе франшизы продолжают получать новые релизы и становиться все лучше.

Инди-разработчики тоже время от времени выпускают отличные игры. The Thaumaturge смешивает боевую систему, вдохновленную Persona, с детективным сюжетом в сеттинге Польши XX века. Трилогия Shadowrun, созданная по мотивам одноименной настольной RPG, разворачивается во вселенной, где киберпанк и фэнтези сосуществуют бок о бок.