Было обнаружено еще одно доказательство разработки Half-Life 3

Известный инсайдер и датамайнер Gabe Follower (Максим Полетаев) обнаружил упоминание Half-Life 3 в коде Deadlock после февральского обновления онлайн-шутера. Об этом Полетаев сообщил в своем Telegram-канале.

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По словам Полетаева, в файлах игры были найдены строки, указывающие на возможную связь с культовой серией Half-Life. В качестве доказательства инсайдер опубликовал скриншот фрагмента кода. На изображении видны скрытые отсылки, интерпретируемые сообществом как «пасхалки» к долгожданной третьей части.

Стоит отметить, что официально Valve не подтверждает, что проект с рабочим названием HLX является Half-Life 3. Однако, по информации от инсайдеров, компания ведет внутреннее тестирование потенциальной новой части франшизы.

Ранее Полетаев уже публиковал видео на своем YouTube-канале, где представил ряд аргументов в пользу разработки Half-Life 3 и ее текущего тестирования. Дата выхода игры по-прежнему остается неизвестной.

Помимо этого, Gabe Follower обнаружил в файлах Deadlock нереализованные концепт-арты проекта Neon Prime. Предполагается, что Valve могла отказаться от научно-фантастической стилистики в Deadlock из-за предполагаемой негативной реакции игроков на ранних этапах разработки.

Напомним, что в ночь на 26 февраля для Deadlock было выпущено крупное обновление, которое существенно изменило карту, адаптировав ее под классическую MOBA-структуру с тремя линиями.

Deadlock вышла в сентябре 2014 года и на данный момент распространяется по системе приглашений.

Ранее разработчики Call of Duty признались в использовании ИИ для создания игры.