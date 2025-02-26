Студия Ice-Pick Lodge назвала дату выхода пролога к «Мор 3»

Студия Ice-Pick Lodge объявила, что пролог к игре «Мор 3» выйдет 17 марта. Об этом разработчики сообщили в специальном трейлере. Пролог получил название «Карантин». Его главным героем выступит молодой врач Даниил Данковский.

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Видео доступно на YouTube-канале IcePickLodge. Права на видео принадлежат Ice-Pick Lodge.

«Мор 3» покажет историю со стороны Бакалавра — ранее его ветку обещали раскрыть в DLC к ремейку 2019 года (Pathologic 2). Отмечается, что в новой игре появится механика путешествий во времени, что может изменить ход истории.

«Мор 3» выйдет в 2025 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Страница игры уже доступна в Steam.