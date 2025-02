5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Именно поэтому портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

© Steam

Cabernet

Cabernet рассказывает историю Лизы — новообращенной вампирши, которая пытается жить спокойной жизнью где-то в восточноевропейском городке XIX века. Проблема в том, что главная героиня не слишком хорошо приспособлена для вампирских будней: она мучается угрызениями совести по поводу охоты на живых людей и других мрачных дел. Лиза предпочитает узнавать побольше о своих жертвах — и именно этим предстоит заниматься игроку. В зависимости от того, чью кровь пьет героиня, она приобретает разные характеристики — от познаний в музыке и искусствах до науки. Поклонникам сюжетных RPG о вампирах Cabernet должна понравиться.

© Steam

Blood Typers

Blood Typers очевидно вдохновлена Typing of the Dead — старым рельсовым шутером SEGA, где для убийства зомби нужно быстро печатать слова на клавиатуре. Игра работает по схожим правилам, но с парой изменений: здесь тоже нужно расстреливать мертвецов, но параллельно необходимо заниматься менеджментом инвентаря и набирать другие команды. А сюжет можно пройти в кооперативном режиме на четырех игроков.

© Steam

SNO: Ultimate Freeriding

Любителям горнолыжного спорта в последние месяцы везет: сначала вышла отличная Lonely Mountains: Snow Riders, а теперь и SNO: Ultimate Freeriding. Она отличается процедурной генерацией контента — горы в игре бесконечные, поэтому она может стать как расслабляющей сессионной забавой, так и соревновательным снарядом для мультиплеера.

© Steam

Never Second in Rome

В ранний доступ Steam вышла Never Second in Rome: пошаговая стратегическая RPG, где игроку предстоит командовать римской армией в подчинении Цезаря. Причем развивать необходимо не только собственного центуриона, но и других юнитов, которые будут участвовать в сражениях, созданных на основе реальных исторических битв. Над проектом работает Алессандро Роберти — исторический гик и соло-разработчик, ранее выпустивший A Legionary's Life. Игра должна пробыть в раннем доступе приблизительно год.

© Steam

The Backrooms 1998

В Steam можно найти тонны игры, созданных по мотивам интернет-лора Закулисья, но The Backrooms 1998 отличается от прочих как минимум позитивными оценками. 500 положительных отзывов — не шутки в перенасыщенной нише. По сути, игра представляет собой escape room головоломку в знакомом антураже: из-за открытого микрофона монстры могут услышать крики игрока.