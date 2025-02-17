5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Именно поэтому портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

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Urban Myth Dissolution Center

Urban Myth Dissolution Center — нарративное приключение, где игрок станет сотрудником центра по борьбе с городскими легендами и распутает цепочку таинственных дел. А для этого предстоит лазать по Интернету, собирать информацию о необъяснимых феноменах и опрашивать людей лично. По сути, игра представляет собой визуальную новеллу с легкими детективными элементами, но она отличается от аналогичных проектов визуальным стилем. Зазубренный пиксель-арт отлично передает дизориентирующие, жуткие качества городских легенд.

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Afterlove EP

Последняя работа покойного Мохаммеда Фахми — инди-разработчика, наиболее известного по Coffee Talk. Протагонисту, музыканту по имени Рама, предстоит справиться с болью утраты своей погибшей девушки, потому что трагедия грозит сорвать важный для его группы концерт. Игра сочетает элементы визуальной новеллы и ритм-гейма: по хожу сюжета Рама должен вновь найти в себе силы творить музыку и заново научиться жить без близкого человека.

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Terry’s Other Games

Инди-разработчик Терри Кавана может быть знаком поклонникам независимых игр по VVVVVV и Dicey Dungeons, но, на самом деле, он потратил большую часть жизни на создание различных аркадных проектов. Terry’s Other Games — сборник именно таких игр; как ранее неизданных, так и затерявшихся на старых платформах. В коллекцию вошли пять «достаточно крупных» игр и множество проектов поменьше.

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Guns of Fury

Guns of Fury — гибрид run-and-gun платформера в духе Metal Slug и метроидвании. Пиксель-арт игры очень похож на то, что делала SNK, но в данном случае это скорее комплимент: несмотря на вторичность визуального стиля, он по плечу не каждому разработчику. Поклонникам маленьких игр для Steam Deck стоит обратить внимание.

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Panelka

Panelka — медитативная игра про декорирование старых советских квартир 1980-1990-х годов. Для тех, кто ностальгирует по коврам на стенах, старым кухням, обоям и линолеумным полам. Никаких ограничений нет: располагать предметы интерьера можно так, как вздумается, чтобы воссоздать понравившийся дом из детства.