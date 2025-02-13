Представлена игра MindsEye от продюсера серии GTA

В рамках онлайн-выставки State of Play компании Sony была представлена игра MindsEye.

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Разработчики студии Build A Rocket Boy показали два трейлера.

В первом раскрывается сюжетная завязка.

Во втором демонстрируется геймплей.

Синопсис проекта звучит следующим образом: "Главный герой MindsEye - Джейкоб Диас, бывший военный с загадочным мозговым имплантом, у которого о прошлом остались лишь обрывочные воспоминания. Чтобы узнать, что с ним произошло, ему предстоит выполнить ряд непростых секретных заданий. Вас ждёт опасный мир искусственного интеллекта, технологических экспериментов и корпоративного шпионажа".

Возглавляет разработку триллера Лесли Бензис - бывший президент британской Rockstar North и продюсер серии Grand Theft Auto.

В комментариях под видео часто встречаются мнения пользователей о том, что проект на данном этапе выглядит как "GTA с модом на Cyberpunk", а завязка во многом вторит "Бладшоту" с Вином Дизелем.