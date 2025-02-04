Nvidia выпустила ломающее видеокарты обновление

Владельцы новейших и дорогих Nvidia GeForce RTX 5090 и 5090D жалуются на выход из строя видеокарт из-за официального драйвера. Об этом сообщает портал WCCFTech со ссылкой на публикации пользователей в соцсетях и на форумах.

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Согласно источнику, больше всего жалоб поступает из Китая: на платформах Chiphell, Baidu и Bilibili множество сообщений о выходе из строя видеокарт Colorful, Manli и Gigabyte. Пользователи утверждают, что после установки драйвера их видеокарты превращаются в «кирпичи».

Один из пользователей описал свою ситуацию. Так, после установки Colorful GeForce RTX 5090D в ПК и включения компьютера в момент установки драйвера видеокарта перестала определяться системой.

Магазин Goofish сообщил, что проблема затронула все видеокарты GeForce RTX 5090 и RTX 5090D, и вероятность выхода из строя после установки последней версии драйвера очень высока.

В США один из пользователей форума Reddit также пожаловался на проблему: после установки драйвера видеокарта перестает распознаваться Windows и BIOS.

Некоторые пользователи утверждают, что им помогла смена подключения с PCIe 5.0 на PCIe 4.0 в BIOS, но это решение пока не подтверждено.

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