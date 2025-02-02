Virtus.pro подписала лучший состав Европы по Deadlock
Киберспортивный клуб Virtus.pro анонсировал подписание состава по Deadlock. Информация появилась в социальных сетях «медведей».
VP будет представлять европейский ростер, ранее выступавший под тегом Buff Enjoyers. Данный состав считается сильнейшим в Deadlock на данный момент. С сентября «любители баффов» 14 раз заняли первое место на онлайн-турнирах по MOBA-шутеру от Valve.
Состав VP по Deadlock:
- Джош lystic Доудэлл;
- Иван Dimov Димов;
- Илья obikym Слободской;
- Карсон Zerggy Лёнг;
- Нормунд sharyk Фатерин;
- Микаэл MikaelS Суонтама;
- Лукас LȊGHTBRINGER Милошевский (тренер).
Представители клуба отметили, что с момента присоединения к Virtus.pro коллектив из Европы стал чемпионом таких соревнований, как MaelStorm Masters 2 и Deadlock Fight Night #11.