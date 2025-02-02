Virtus.pro подписала лучший состав Европы по Deadlock

Киберспортивный клуб Virtus.pro анонсировал подписание состава по Deadlock. Информация появилась в социальных сетях «медведей».

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VP будет представлять европейский ростер, ранее выступавший под тегом Buff Enjoyers. Данный состав считается сильнейшим в Deadlock на данный момент. С сентября «любители баффов» 14 раз заняли первое место на онлайн-турнирах по MOBA-шутеру от Valve.

Состав VP по Deadlock:

Джош lystic Доудэлл;

Иван Dimov Димов;

Илья obikym Слободской;

Карсон Zerggy Лёнг;

Нормунд sharyk Фатерин;

Микаэл MikaelS Суонтама;

Лукас LȊGHTBRINGER Милошевский (тренер).

Представители клуба отметили, что с момента присоединения к Virtus.pro коллектив из Европы стал чемпионом таких соревнований, как MaelStorm Masters 2 и Deadlock Fight Night #11.