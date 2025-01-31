Состоялся релиз Marvel's Spider-Man 2 для ПК

На ПК состоялся релиз супергеройского экшена Marvel's Spider-Man 2, который вышел для PlayStation 5 осенью 2023 года. Игра про героя Marvel теперь доступна в Steam и Epic Games Store.

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В игре продолжается история Людей-пауков Питера Паркера и Майлза Моралеса. В сюжете игры появляются культовые персонажи и злодеи, включая Крэйвена-охотника, стремящегося найти достойного соперника, а также Гарри Осборна, лучшего друга Питера Паркера.

За разработку версии игры для ПК отвечала студия Nixxes Software, которая уже занималась портированием предыдущих частей на компьютеры. В новой версии была значительно улучшена графика, добавлена поддержка технологии DLSS и совместимость с ультраширокими мониторами вплоть до формата 32:9. Кроме того, в игре была реализована улучшенная трассировка лучей и поддержка функций контроллера DualSense.

На сайте Metacritic версия игры для PlayStation 5 получила 90 баллов из 100 на основе 151 обзора. Пользователи PS Store оценили игру в 4,8 балла из 5. Приобрести игру в российском или казахстанском Steam нельзя. Однако уже спустя несколько часов после выхода Marvel's Spider-Man 2 появилась на торрентах.

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