Как подружиться с пегасами в Disney Dreamlight Valley
С дополнением Storybook Vale в Disney Dreamlight Valley появились пегасы — новые потенциальные компаньоны для тех, кто души не чает в животных. Портал PC Gamer рассказал, как подружиться с ними.
Как кормить пегасов в Dreamlight Valley
Прежде чем кормить пегасов, с ними нужно подружиться: для этого подойдет любое 4-звездочное овощное блюдо. В отличие от многих других животных, которых можно подкармливать обычными овощами и растениями, крылатые кони требуют дополнительной работы. Они предпочитают салаты, гаспачо и греческую пиццу — подойдет любой из этих трех рецептов.
Помимо этого, дружба с пегасом — дело времени. Пегаса, с которым вы хотите подружиться, нужно кормить на протяжении определенного количества дней, прежде чем он станет вашим компаньоном. Синего, желтого и розового пегаса надо кормить три дня, а персикового — четыре. Убедитесь, что вам хватит ингредиентов для приготовления блюд, если вы не хотите постоянно возвращаться в ресторан Реми или домой.
Где найти пегасов в Dreamlight Valley
Пегасы доступны только в дополнении Storybook Vale. Помимо этого, игроку нужно попасть в Мифопию. На просторах этой локации обитают четыре вида пегасов; если вам не важен цвет вашего будущего компаньона, то выбирайте того, кто попадется первым. Но если вы хотите найти пегаса определенного окраса, то нужно знать, где его искать.
- Персиковый. Mount Olympus, любое время любого дня.
- Желтый. The Statue’s Shadow, любое время со вторника по субботу.
- Синий. Fiery Plains, любое время с понедельника по среду.
- Розовый. Elysian Fields, любое время со вторника по воскресенье.