Solasta 2, Menace и Big Walk: игры, которые могут стать сенсациями в 2025

2025 год будет занятым для геймеров: что ни месяц, то пачка ожидаемых, достаточно крупных релизов. Но помимо проектов, о которых все и так знают, вирусными сенсациями могут стать и гораздо менее известные игры. Портал PC Gamer рассказал о проектах, которые не стоит упускать из виду.

© Steam

Solasta 2

Baldur’s Gate 3 нельзя перепроходить бесконечно: рано или поздно даже она может утомить. Solasta: Crown of the Magister предоставляла альтернативный способ приобщиться к пятому изданию D&D через видеоигры, и сиквел намерен продолжить это благое дело. Авторам нужно лишь поработать над сценарием и включить в игру побольше опций для создания персонажа из D&D: не стоит недооценивать аудиторию, которая жаждет power-гейминга.

Menace

Создатели замечательной тактики Battle Brothers работают над своей следующей игрой, которая, похоже, совместит сторителлинг их предыдущего проекта с брутальной борьбой за выживание в стиле XCOM. В 2025 году на горизонте не видно засилья пошаговых тактик, поэтому Menace может стать одним из самых значимых событий для жанра.

Big Walk

Big Walk — новая игра разработчиков нашумевшей инди-комедии Untitled Goose Game. Анонс не вызвал большого энтузиазма среди публики, но, по факту, игра может очень метко попасть в актуальные тренды ПК-гейминга. А точнее, в волну популярности кооперативных игр с голосовым чатом, типа Lethal Compahy. Big Walk, конечно, не хоррор, но совместные дурачества и попытки решать головоломки напоминают лучшие моменты Phasmophobia, Sea of Thieves и We Were Here. Не говоря уже о том, что студия House House по-прежнему отлично понимает нюансы физической комедии и тайминг шуток.

Hyper Light Breaker

Hyper Light Breaker нельзя назвать нишевой или совсем уж неизвестной, но у игры есть неплохие шансы вырваться за пределы узкого круга фанатов и достичь популярности той же Risk of Rain 2. Из-за того, что у последней большие проблемы со времен перехода под творческий контроль Gearbox, ниша «трехмерного roguelike-боевика» на рынке пока пустует.

Psycho Patrol R

Psycho Patrol R — следующая игра Consumer Softproducts, разработчика кислотного иммерсив-сима Cruelty Squad. Она позаимствовала многие элементы предшественницы: от черного чувства юмора до сложного левелдизайна и биржевого рынка, реагирующего на действия игрока в реальном времени. Но есть и одно большое отличие. Psycho Patrol R — меха-боевик, где игрок может свободно переключаться между поездками в роботе и пешими прогулками. Подобную идею в последний раз реализовала, кажется, только Titanfall 2.

Midnight Murder Club

Из-за провала Concord в Midnight Murder Club, также издаваемой Sony, можно легко засомневаться — но это не значит, что у игры нет шансов на успех. Проект со стороны напоминает Phasmophobia, но с той лишь оговоркой, что игра соревновательная и у всех игроков есть револьвер. И она смотрится любопытно. К тому же, за проектом стоят опытные разработчики: Velan Studios ранее выпустила Knockout City — быстро закрытую, но безусловно хорошую игру.