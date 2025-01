5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Именно поэтому портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

Sterling Shroud

Нет ничего лучше, чем начать игровой 2025 год с ностальгического, монохромного point-and-click квеста. Sterling Shroud — хоррор, похожий на диковинку забытых времен Apple IIE: реальные локации высечены на темном экране белыми линиями, а забивать пробелы нужно при помощи воображения. Хорошо подходит истории о поездке на кемпинг, в ходе которой все пошло наперекосяк.

Puck

Учитывая недавнюю волную популярности минималистичных мультиплееров, таких как Webfishing и STRAFTAT, Puck вполне может найти свою аудиторию. По сути, это игра в хоккей без чего-либо лишнего… И под «лишним» в том числе подразумеваются правила реального хоккея. Никаких офсайдов, фолов и других нарушений — надо лишь загнать шайбу в чужие ворота. Идеальное сессионное развлечение на вечер-другой.

Subterror

Из раннего доступа Steam вышла Subterror — кооперативный хоррор на дне океана, где команде из четырех дайверов нужно изучать затопленные биомы в поисках ценной добычи. Локации генерируются процедурно, а среди типов местности можно найти леса, пустыне и тундры. Если вам некого позвать в экспедицию, то Subterror можно проходить и в одиночку.

Beyond Citadel

Beyond Citadel — сиквел анимешного шутера The Citadel 2020 года выхода. И если первая игра выглядела как ремейк Blake Stone на движке Doom, то Beyond Citadel совершила прыжок в следующее поколение и больше похожа на что-то из эпохи Quake. Хотя игра вряд ли чем-то удивит опытных знатоков бумер-шутеров, она может похвастать отличной атмосферной и хорошо нарисованными аниме-спрайтами.

Wood and Flesh: A Candleforth Short Story

Маленькое, милое point-and-click приключение, продолжающее прошлогоднюю Tales From Candleforth — сюрреалистическую головоломку, пересказывавшую привычные сказки на новый лад. Wood and Flesh, по сути, маленький тизер предстоящего полноценного сиквела. Поклонникам уютных хорроров можно обратить внимание, тем более что игра, как и многие другие «демки» подобного рода, бесплатная.