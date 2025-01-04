Одна из самых популярных игр в мире Minecraft получит продолжение. Об этом сообщил создатель оригинала Маркус Перссон, более известный как Нотч, в социальной сети X.

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Нотч написал пост, в котором спросил у своих подписчиков о том, сделать ли ему Minecraft 2 или проект Uncursing Potions, который описывает как нечто похожее на Stardew Valley. Со значительным отрывом победила игра Minecraft.

«Я фактически анонсировал Minecraft 2. Мне понятно, что людям действительно хочется увидеть игру, схожую с первой, и я наслаждаюсь процессом разработки», — написал он.

Нотч также отметил, что собирается создать проект, который станет не просто копией Minecraft.

Ранее The New York Times писала, что геймдизайнеры озаботились графической составляющей видеоигр из-за растущих расходов на разработку. Специалисты с рынка видеоигр полагают, что индустрия будет меняться. По словам геймдизайнера Дэвида Рейтмана из PricewaterhouseCoopers, недорого улучшить графику поможет искусственный интеллект.