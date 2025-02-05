Почему заедает колесико мыши и как это исправить

Заметили, что колесико мыши начало работать некорректно? Сайты и документы то прокручиваются не в том направлении, то слишком резко? Портал makeuseof.com рассказал, в чем может быть дело и как это исправить.

© Unsplash

Продуйте мышь от пыли

Зачастую проблемы с работой колесика появляются из-за того, что на нем скапливается слишком много пыли и грязи. Мусор способен помешать работе сенсора колесика, что приводит к неточному или дерганому прокручиванию. Поэтому первым делом попробуйте очистить паз колесика от грязи — для этого лучше всего подойдет баллон со сжатым воздухом.

Поменяйте батарею мыши

Если вы пользуетесь беспроводной моделью, то есть и другая вероятная причина — разряженная батарейка. По мере того, как запас энергии устройства снижается, мышь может потерять нормальную точность или начать отправлять некорректные сигналы. Прежде чем пробовать другие варианты решения проблемы, попробуйте сначала поменять батарейку.

Измените настройки прокручивания

Иногда беспорядочное прокручивание мышью может быть следствием некорректных параметров ПК. На Windows есть отдельное меню настройки мыши, где в том числе можно задать поведение колесика.

Перейдите в меню «Параметры мыши».

Убедитесь, что в пункте «Прокрутка с помощью колесика мыши» выбрана опция «На несколько строк за раз».

Используйте ползунок рядом, чтобы выбрать, сколько строк вы хотите прокручивать за каждую засечку на колесике. По умолчанию, Windows выбирает три строки, но это число можно сделать больше или меньше.

Подключите мышь в другой порт

Не важно, проводной или беспроводной мышью вы пользуетесь — иногда для решения проблемы достаточно просто поменять USB-порт. Большинство компьютеров имеют разъемы USB 2.0 и 3.0: попробуйте подключить мышь в тот, которым вы не пользовались раньше. А если мышь подключена через USB-хаб, то подключите ее к ПК напрямую.

Обновите драйвер мыши

Драйверы — важнейший компонент системы, который позволяет Windows обмениваться информацией со всеми подключенными устройствами. И да, мышь входит в их число. Устаревшие или несовместимые драйверы могут привести к некорректной работе мыши.