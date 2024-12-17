Как найти джип в Helldivers 2: гайд

С обновлением Omens of Tyranny в Helldivers 2 наконец прибыли иллюминаты — третья фракция врагов, вдохновленная протоссами из StarCraft и эльдарами из Warhammer 40 000. Но, помимо этого, теперь в игре появился транспорт: джип FRV, или Fast Recon Vehicle. Портал PC Gamer рассказал, где его найти и как им пользоваться.

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Где можно найти джип

На данный момент FRV недоступен в качестве стратагемы — транспортное средство можно лишь найти, и только в новых городских районах, которые появились с обновлением Omens of Tyranny. Они часто встречаются в миссиях против иллюминатов на Калипсо. На карте джипы отмечаются иконкой маленькой машины с пулеметом.

Позднее FRV появятся в качестве стратагем, которые можно будет вызывать по желанию. Но для этого адским десантникам пока нужно оставаться на связи и ждать дальнейших приказов. После открытия стратагемы она наверняка будет стоить не меньше 20 000 очков, если не больше.

Как управлять джипом

По умолчанию Helldivers 2 включает две настройки доступности для управления джипом: автоматический задний ход и инверсия задней передачи. Благодаря этим параметрам FRV управляется примерно так же, как и любой другой автомобиль в играх. Если нажать на газ, то он поедет вперед, если удерживать тормоз — назад.

При включенных настройках доступности значок коробки передач выглядит бессмысленным украшением. Однако если отключить их, то переключать передачи предстоит вручную, при помощи клавиш Control и Shift (или L2 и R2 на PS5). Лишь после переключения можно нажать на кнопку газа — и FRV двинется с места. Иными словами, игровая коробка передач работает как автоматическая трансмиссия в реальных машинах.