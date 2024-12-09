5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Именно поэтому портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

© Steam

Granny Escape Together

Новая часть хоррор-серии Granny — теперь в формате кооперативной игры. Группе игроков предстоит сбежать из плена жуткой бабки, решая головоломки и прячась от хозяйки дома. Демоническая бабушка обладает чутким слухом, поэтому каждая ошибка и неосторожное движение привлекает ее внимание — выбраться на свободу смогут только самые ловкие и расчетливые.

Nikoderiko: The Magical World

Ностальгический 2,5D платформер, внешне напоминающий Donkey Kong от Retro Studios. Nikoderiko очевидно старается навеять теплые воспоминания о медиа 1990-х — не зря на роль композитора пригласили Дэвида Уайза, написавшего музыку для Banjo Kazooie. К тому же, Nikoderiko можно проходить в режиме локального кооператива совместно с товарищем, чтобы было, кому кричать, когда вы в очередной раз упадете в бездонную пропасть.

Rings of Zilfin

Rings of Zilfin выглядит как очередное приключение, стилизованное под игры ретро-платформы, но нет. Она действительно вышла на Commodore 64 в 1986 году. Нынешнее переиздание никак не модернизирует игру, поэтому любителей старомодных RPG ждет нарочито запутанное приключение, которое отказывается держать игроку за руку.

The Hole

Новый хоррор от разработчика Bober Bros — авторов It’s Just A Prank. The Hole рассказывает историю алкоголика, которого постоянно что-то отвлекает от телевизора: то звуки дрели из-за стены, то крики домашнего насилия. А вскоре в стенах его квартиры начинают появляться дыры. Поклонников психологических хорроров ждут 40 минут жуткого дискомфорта.

Esca

Мрачная, атмосферная RPG о служебном роботе на подводной научной станции. Esca балансирует на грани ролевой игры и хоррора, но не злоупотребляет скримерами и дешевыми «пугалками»: авторы делают акцент на психологизм, разветвленный сюжет и предчувствие чего-то недоброго.