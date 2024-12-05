Активные коды для Infinity Nikki, декабрь 2024

Infinity Nikki — новейшая гача-игра на рынке. А значит, как и положено по традициям жанра, игроки могут получать различные награды за подарочные коды. Портал PC Gamer поделился активными кодами и рассказал, как их активировать.

Активные коды для Infinity Nikki, декабрь 2024
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Активные коды Infinity Nikki

  • infinitynikki125 — 20 Revelation Crystals (до 18 декабря)
  • BDAYSURPRISE — 126 Diamonds (6-31 декабря)

Как активировать коды в Infinity Nikki

  • Зайдите в игру.
  • Нажмите Esc, чтобы открыть меню.
  • Кликните на значок шестеренки в нижней части экрана, чтобы открыть настройки.
  • Перейдите в секцию Other — Redeem code.
  • Нажмите Apply.
  • Скопируйте код в текстовую строку.
  • Нажмите Apple, чтобы подтвердить код и получить награды.

Если вы все сделали правильно, то награды за код сразу появятся на экране.