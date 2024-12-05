Активные коды для Infinity Nikki, декабрь 2024
Infinity Nikki — новейшая гача-игра на рынке. А значит, как и положено по традициям жанра, игроки могут получать различные награды за подарочные коды. Портал PC Gamer поделился активными кодами и рассказал, как их активировать.
Активные коды Infinity Nikki
- infinitynikki125 — 20 Revelation Crystals (до 18 декабря)
- BDAYSURPRISE — 126 Diamonds (6-31 декабря)
Как активировать коды в Infinity Nikki
- Зайдите в игру.
- Нажмите Esc, чтобы открыть меню.
- Кликните на значок шестеренки в нижней части экрана, чтобы открыть настройки.
- Перейдите в секцию Other — Redeem code.
- Нажмите Apply.
- Скопируйте код в текстовую строку.
- Нажмите Apple, чтобы подтвердить код и получить награды.
Если вы все сделали правильно, то награды за код сразу появятся на экране.