Активные коды для Infinity Nikki, декабрь 2024

Infinity Nikki — новейшая гача-игра на рынке. А значит, как и положено по традициям жанра, игроки могут получать различные награды за подарочные коды. Портал PC Gamer поделился активными кодами и рассказал, как их активировать.

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Активные коды Infinity Nikki

infinitynikki125 — 20 Revelation Crystals (до 18 декабря)

BDAYSURPRISE — 126 Diamonds (6-31 декабря)

Как активировать коды в Infinity Nikki

Зайдите в игру.

Нажмите Esc, чтобы открыть меню.

Кликните на значок шестеренки в нижней части экрана, чтобы открыть настройки.

Перейдите в секцию Other — Redeem code.

Нажмите Apply.

Скопируйте код в текстовую строку.

Нажмите Apple, чтобы подтвердить код и получить награды.

Если вы все сделали правильно, то награды за код сразу появятся на экране.