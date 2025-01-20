Телевизор в Project Zomboid: расписание передач

Просмотр телевизора в Project Zomboid — не только способ скоротать время, но и бесплатный инструмент для прокачки навыков, совмещающий приятное с полезным. Портал PC Gamer рассказал, как работает телевидение и что можно получить за регулярный просмотр передач.

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Как пользоваться телевизором в Project Zomboid

Телевизоры — сами по себе довольно полезный инструмент для манипуляции зомби, потому что они хорошо привлекают внимание мертвецов, если выкрутить громкость на максимум. Ими можно пользоваться как импровизированными приманками до тех пор, пока в штате есть свет. Звук слышен в радиусе 15 тайлов, что не очень много, но благодаря телевизорам группы зомби можно сконцентрировать внутри жилых домов. Это ограничит их поле зрения.

Есть и второй, гораздо более практичный метод применения телевизоров — просмотр программ. Хотя в грядущем обновлении должны появиться новые каналы, единственный, что доступен на данный момент, тоже способен принести много пользы. Life and Living TV регулярно показывает программы, которые повышают навыки. Для того, чтобы получить бонус, нужно находиться в комнате со включенным телевизором (звук тоже должен быть включен). Отслеживать эфиры можно по расписанию, а для этого пригодятся наручные часы — приберите к рукам пару, если найдете на чьем-то трупе.

Расписание телепрограмм в Project Zomboid

Навыки, которые можно прокачать при просмотре телевизора, варьируются в зависимости от дня и времени передачи. Чтобы получить максимальную пользу в первые девять дней выживания, игнорируйте зомби на улице и усаживайтесь перед экраном поудобнее.

День 1

12 am — рыболовство (75 опыта)

6 am — кулинария (112,5 опыта)

12 pm — строительство (75 опыта)

6 pm — рыболовство (62,5 опыта)

День 2

6 am — кулинария (75 опыта)

12 pm — строительство (75 опыта)

6 pm — фермерство (75 опыта)

День 3

6 am — кулинария (62,5 опыта)

12 pm — строительство (100 опыта)

6 pm — рыболовство (75 опыта)

День 4

6 am — кулинария (87,5 опыта)

12 pm — строительство (75 опыта)

День 5

6 am — кулинария (75 опыта)

12 pm — строительство (112,5 опыта)

6 pm — собирательство (50 опыта)

День 6

6 am — кулинария (62,5 опыта)

12 pm — строительство (100 опыта)

6 pm — звероловство (112,5 опыта)

День 7

6 am — кулинария (87,5 опыта)

12 pm — строительство (112,5 опыта)

6 pm — собирательство (100 опыта)

День 8

6 am — кулинария (125 опыта)

12 pm — строительство (37,5 опыта)

День 9