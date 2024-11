Авторы The Last of Us пригласили Троя Бейкера в свою следующую игру

В крупном материале CQ, посвящённом знаменитому актёру озвучки Трою Бейкеру, сообщили, что он примет участие в новом проекте Нила Дракманна в Naughty Dog. Это подтвердил и сам Дракманн, заявив, что готов всегда работать с Бейкером. Он действительно приглашает актёра во все новые проекты, начиная с The Last of Us, где он сыграл Джоэла.

© скриншот

Карьера Бейкера началась более 20 лет назад, и за это время он получил пять номинаций на премию BAFTA — больше, чем любой другой исполнитель в этой области. Две из них принесла ему роль Джоэла, ещё три —Uncharted 4, Far Cry 4 и Death Stranding. Ни одну из этих премий он, увы, не выиграл.

Ближайшую работу Троя Бейкера мы увидим в приключенческом боевике Indiana Jones and the Great Circle, где актёр сыграл культового Индиану Джонса. Помимо этого, он участвует в Judas, новом проекте Кена Левина, создателя BioShock. А о его творческом диапазоне может говорить то, что в симуляторе I am Bread он «озвучил»… ломтик хлеба.

Пока что нет никаких сведений о том, над каким проектом сейчас работают Дракманн и Бейкер. Ранее глава Naughty Dog сообщал, что студия занята сразу несколькими проектами, поскольку не может быть вечно известна как «создатели The Last of Us».