Naughty Dog выпустила ролик об улучшении The Last of Us Part 2 Remastered для PS5 Pro

Naughty Dog выпустила для The Last of Us: Part II Remastered патч с поддержкой PlayStation 5 Pro ещё в октябре. Тогда разработчики рассказали о разных улучшениях в рамках патчноута.

© скриншот

А теперь они выпустили сопроводительный ролик с демонстрацией возможностей режима «Про» и новой технологии рендеринга PSSR.

В Naughty Dog подчеркнули, что PS5 Pro позволяет не идти на компромиссы, предлагая лучшее техническое решение и возможность переключить всё внимание на эмоциональное путешествие в игре.

Напомним, что с релизом PlayStation 5 Pro обновления для новой консоли получили 50 игр. А вот Cyberpunk 2077 в этот список не попала.