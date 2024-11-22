Naughty Dog выпустила ролик об улучшении The Last of Us Part 2 Remastered для PS5 Pro
Naughty Dog выпустила для The Last of Us: Part II Remastered патч с поддержкой PlayStation 5 Pro ещё в октябре. Тогда разработчики рассказали о разных улучшениях в рамках патчноута.
А теперь они выпустили сопроводительный ролик с демонстрацией возможностей режима «Про» и новой технологии рендеринга PSSR.
В Naughty Dog подчеркнули, что PS5 Pro позволяет не идти на компромиссы, предлагая лучшее техническое решение и возможность переключить всё внимание на эмоциональное путешествие в игре.
Напомним, что с релизом PlayStation 5 Pro обновления для новой консоли получили 50 игр. А вот Cyberpunk 2077 в этот список не попала.