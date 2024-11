Авторы Bloodlines 2 рассказали о музыкальном оформлении

Студия The Chinese Room выпустила очередной дневник разработки Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. И его посвятили музыке, которая будет сопровождать игроков на улицах Сиэтла, в местах обитания вампиров и в ходе сражений.

© скриншот

К созданию саундтрека привлекли легендарного композитора Рика Шаффера, который работал над первой частью Bloodlines. Но основную работу доверили Крейгу Стюарту Гарфинклу (World of Warcraft: Warlords of Draenor) и его жене Имер Нун (Diablo III, Overwatch, The Legend of Zelda: Skyward Sword).

Композиторы вдохновлялись первой частью Bloodlines, в которой был создан запоминающийся саундтрек. В новой игре они пытались передать тягостную и мрачную атмосферу, которая сменялась бы контрастными темами меланхолии и вневременной печали. Это решение подчёркивает то, что в современном сеттинге действуют древние вампиры.

Характер и происхождение различных персонажей авторы музыки дополнительно подчеркнули использованием необычных приёмов: виолончелист имитировал звучание болгарской гадулки, в ключевой сцене из патефона звучит оперная ария, а для сражений использовали звуки удара лопатой.

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 выйдет в первой половине 2025 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.