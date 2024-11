Второе поколение Steam Controller находится в разработке

Согласно информации от портала The Verge, ссылающегося на блогера Брэда Линча, Valve занята разработкой двух новых геймпадов.

© скриншот

Первый — это второе поколение Steam Controller с кодовым именем Ibex; Второй — контроллер с кодовым названием Roy, предназначенный для «универсального использования». Его совместимость ожидается с VR-шлемом Deckard, который Valve разрабатывает не первый год.

Codename for Steam Controller 2 is “Ibex”

Separate product from Deckard’s “Roy” controller(s)

Both are being tooled for a mass production goal in their factories right now. That’s why I know they’re in later stages of productization

— Brad Lynch (@SadlyItsBradley) November 19, 2024

Линч утверждает, что Roy будет оснащен полным набором кнопок — крестовиной, бамперами и кнопками ABXY, что обеспечит совместимость с VR-шлемами, консолями и ПК. Его форм-фактор будет схож с контроллерами для Valve Index.

Слухи о разработке идут еще с 2022 года. Что касается оригинального Steam Controller — он дебютировал в 2015 году с ценой 50 долларов, но Valve быстро прекратила его выпуск, несмотря на популярность среди пользователей. Вместо стиков он предлагал два сенсорных тачпада, которые позволяли эмулировать мышь.